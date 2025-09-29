E

l pasado 17 de septiembre murió el doctor Arturo Gómez-Pompa. Los medios destacaron su labor como defensor de las selvas del país, la biodiversidad, la formación de investigadores, la creación de reservas naturales y del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (Inireb), con sede en Xalapa. Destacadas organizaciones también lamentaron su deceso y elogiaron su trabajo. El gobierno federal lo hizo en unas pocas líneas.

Tuve con Arturo amistad y relación profesional desde los años 70 del siglo pasado, vía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entonces dirigido por el economista Gerardo Bueno, quien con gran visión apoyó crear centros de investigación en el área ambiental, como el Inireb; el Centro de Investigaciones Biológicas del Sureste, en San Cristobal, y el Centro de Ecotecnologías y Desarrollo Sustentable (Cecodes), el primero establecido bajo el concepto de que es posible lograr el crecimimiento socioeconómico sin depredar la naturaleza. Tuve el privilegio de darle vida y dirigirlo hasta su cierre.

Aunque trabajamos con enfoques que parecían distantes: él en el de la biodiversidad y yo en el de la vida social y económica de la población y su relación con el medio ambiente, limamos asperezas al sumar en los proyectos diversas disciplinas. Un ejemplo fueron las evaluaciones de los planes de desarrollo del gobierno federal en La Chontalpa y en Balancán-Tenosique, Tabasco. Las que presentó el Cecodes mostraron que los proyectos de colonización en el trópico húmedo eran un desastre.

En Balancán laboramos en establecer el sistema de chinampas, tan exitoso en el valle de México. Nos tocaba abordar los asuntos de ese proyecto con un joven del Instituto Nacional Indigenista apreciado por los lugareños: Andrés Manuel López Obrador. En ese entonces no era dogmático y sabía escuchar y atender las sugerencias que le hacíamos.

También sumamos esfuerzos en los nuevos asentamientos humanos, como el de Palestina, creados en la selva Lacandona con campesinos de otras latitudes del país e indígenas de Los Altos de Chiapas. El objetivo: detener la enorme depredación que sufría ese importante pulmón verde. Los investigadores del Cecodes destacaron en sus informes al gobierno las condiciones lamentables en que vivían sus pobladores.