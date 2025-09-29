Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 19
Aunque México es un país con riqueza de bosques, es deficitario en productos forestales e importa 7 mil millones de dólares en madera, libros, lápices, celulosa y muebles. Esa situación explica que las comunidades cambien el uso de suelo y opten por la tala, porque no tienen otra manera de vivir, señaló el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados.
Generar un plan de desarrollo forestal que contemple el manejo sostenible de los recursos permitiría no sólo preservar los bosques, sino también ayudar a las comunidades a salir de la pobreza “y, a su vez, como sociedad, seguiremos como beneficiarios de los servicios ambientales del bosque”, planteó el secretario de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Jesús Cuanalo Araujo.
Consideró que el programa Sembrando Vida podría incluir también a los campesinos forestales, ya que actualmente se concentra en la siembra de árboles frutales. “La clave sería que, con su presupuesto de 2 mil millones de pesos, incluya a predios forestales y se les pague por preservar y darle manejo al bosque, por generar oxígeno y agua a la sociedad. Sería clave vincularlos”, afirmó.
Cuanalo Araujo refirió que, aun cuando se considera a los bosques y selvas como patrimonio nacional, la mayoría “pertenece a comunidades y ejidos forestales, y muchos de ellos son indígenas. Entonces, si Sembrando Vida los voltea a ver, el impacto social sería también muy grande”.
En entrevista, señaló además que la mejor manera de preservar el bosque es evitar la tala clandestina e impulsar el manejo sostenible por parte de las comunidades poseedoras del bosque.
“Las comunidades, al ver técnicamente poca posibilidad de hacer un aprovechamiento sostenible de sus recursos, lo abandonan, y el bosque queda a merced del crimen organizado”, comentó.
Recordó que, en el periodo extraordinario de julio, la Cámara de Diputados aprobó –por iniciativa del Partido Verde– que la Guardia Nacional se encargue de la protección de los bosques de México. “No había un cuerpo armado facultado para ello, y lo que sigue es reformar el Código Penal para realmente hacer frente a este delito”, concluyó.