▲ El Partido Verde propone que se pague por preservar y dar buen manejo a los bosques, ya que los propietarios de esa zonas, agobiados por la pobreza, deciden talar. Foto Víctor Camacho

Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 19

Aunque México es un país con riqueza de bosques, es deficitario en productos forestales e importa 7 mil millones de dólares en madera, libros, lápices, celulosa y muebles. Esa situación explica que las comunidades cambien el uso de suelo y opten por la tala, porque no tienen otra manera de vivir, señaló el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados.

Generar un plan de desarrollo forestal que contemple el manejo sostenible de los recursos permitiría no sólo preservar los bosques, sino también ayudar a las comunidades a salir de la pobreza “y, a su vez, como sociedad, seguiremos como beneficiarios de los servicios ambientales del bosque”, planteó el secretario de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Jesús Cuanalo Araujo.

Consideró que el programa Sembrando Vida podría incluir también a los campesinos forestales, ya que actualmente se concentra en la siembra de árboles frutales. “La clave sería que, con su presupuesto de 2 mil millones de pesos, incluya a predios forestales y se les pague por preservar y darle manejo al bosque, por generar oxígeno y agua a la sociedad. Sería clave vincularlos”, afirmó.