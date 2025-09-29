Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 18
La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) informó que debido a condiciones meteorológicas adversas y a una falla en la torre de control ocasionada por la caída de un rayo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cerró una de sus pistas a las 20 horas.
En un comunicado en su cuenta de X, la dependencia expuso que a las 18:04 horas del sábado se emitió el NOTAM A774/25, sobre el cierre. “La otra pista continuó en operación; como resultado de las condiciones meteorológicas, algunos vuelos fueron desviados a aeropuertos alternos”, mencionó.
La SICT detalló que posteriormente, otro rayo impactó la torre de control. No obstante, gracias a los sistemas de comunicación redundantes de emergencia en ningún momento se perdió contacto con las aeronaves.
Agregó que entre las 20:01 y las 20:33 horas se suspendieron las salidas para dar prioridad a los aterrizajes. A partir de las 20:33 horas se restablecieron las operaciones normales.