César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 18

La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) informó que debido a condiciones meteorológicas adversas y a una falla en la torre de control ocasionada por la caída de un rayo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cerró una de sus pistas a las 20 horas.

En un comunicado en su cuenta de X, la dependencia expuso que a las 18:04 horas del sábado se emitió el NOTAM A774/25, sobre el cierre. “La otra pista continuó en operación; como resultado de las condiciones meteorológicas, algunos vuelos fueron desviados a aeropuertos alternos”, mencionó.