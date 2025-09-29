L

o hemos dicho, una y otra vez, es este mismo espacio de opinión: o hay reconocimiento formal de dos estados, dos soberanías nacionales con su respectivo territorio, Israel y Palestina, o el conflicto en Medio Oriente persistirá, con un tono cada vez más unilateral y unidireccional, como hoy vemos con el derramamiento incesante de sangre, el genocidio en Gaza y en otras zonas avasalladas por la derecha gobernante israelí.

Hasta los mismos aliados históricos de Israel lo han ido entendido: varios países europeos de la OTAN como Gran Bretaña, Francia, España, Bélgica y Portugal, además de Australia, Canadá, y varios más adelantaron que estaban a favor del reconocimiento de Palestina como Estado nacional, un voto que formalizaron en la 80 sesión de la Asamblea General de la ONU, apenas este 22 de septiembre, reunión que tuvo como agenda principal poner fin a la ofensiva militar de Israel en la zona de Gaza.

En total, 10 nuevos países se sumaron al reconocimiento formal del Estado de Palestina, lo que elevó a 157 el número de naciones que lo reconocen, entre las 193 naciones de la comunidad internacional con un lugar en la ONU, 80 por ciento del total, entre ellos México, quien ha jugado un papel proactivo en ese sentido, sobre todo en este gobierno.

Al razonar la decisión de su gobierno, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó que su voto favorable es “una manera de afirmar que el pueblo palestino no es un pueblo que renuncie a sí mismo, sino que, por el contrario, es un pueblo que nunca dice adiós a nada… orgulloso de sus raíces y de su dignidad”.

Pero no son sólo países europeos y aliados de la OTAN los que están cambiando su postura ante el conflicto en Medio Oriente, también otros países tradicionalmente aliados de Israel. Entre otros, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, criticó severamente en la Asamblea General de la ONU a Israely anunció que el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de su país es sólo cuestión de tiempo: “para nuestro país, la cuestión no es si se reconoce al Estado Palestino, sino cuándo. Las continuas acciones unilaterales del gobierno israelí nunca pueden ser aceptadas”.

Varios países habían retrasado su decisión de reconocer a Palestina confiando en que Israel frenaría su ofensiva sobre la ciudad de Gaza y permitiera la entrada de ayuda humanitaria, algo a lo que el gobierno ultraderechista de Israel se ha negado. Por el contrario, intensificó su asedio sobre la destruida franja de Gaza, donde la ofensiva israelí ya ha dejado más de 60 mil muertos.

Esa embestida no cesará, se intensificará, pues el objetivo parece ser ya no combatir a Hamas ni a ninguna fuerza beligerante, según varios expertos, sino eliminar a cada vez más pobla-ción palestina de los territorios ocupados. A la manera de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, esa es su “solución final”, un nuevo holocausto, pero aho-ra con Israel como actor y otro pueblo como víctima.