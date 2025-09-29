De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 16

La Fiscalía General de la República entregó al gobierno de Estados Unidos a dos personas de nacionalidad mexicana requeridas por varios delitos, en cumplimiento con el tratado de extradición firmado entre México y ese país.

Martín González Alvarado, abusó sexualmente de una menor de edad, por lo que fue requerido por un tribunal de Carolina del Sur. En junio pasado fue detenido en Ixmiquilpan, Hidalgo. Luis Uriel Castillo fue requerido por una corte de Texas, por el delito de homicidio tras disparar un arma de fuego contra una persona y fue detenido en Matamoros, Tamaulipas, en abril de 2024.