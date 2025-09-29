Política
Extraditan a 2 mexicanos requeridos en Estados Unidos
 
Periódico La Jornada
Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 16

La Fiscalía General de la República entregó al gobierno de Estados Unidos a dos personas de nacionalidad mexicana requeridas por varios delitos, en cumplimiento con el tratado de extradición firmado entre México y ese país.

Martín González Alvarado, abusó sexualmente de una menor de edad, por lo que fue requerido por un tribunal de Carolina del Sur. En junio pasado fue detenido en Ixmiquilpan, Hidalgo. Luis Uriel Castillo fue requerido por una corte de Texas, por el delito de homicidio tras disparar un arma de fuego contra una persona y fue detenido en Matamoros, Tamaulipas, en abril de 2024.

Fueron entregados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a agentes estadunidenses.

