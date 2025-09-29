Ernesto Martínez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 16

Morelia. Mich., La Fiscalía General de la República (FGR) analiza la posibilidad de impugnar la liberación de los 38 integrantes de la congregación religiosa La Luz del Mundo detenidos el martes pasado en un campo de adiestramiento paramilitar en Michoacán.

Carlos Torres Piña, fiscal general de esa entidad, informó que personal a su cargo colabora con la FGR en la posibilidad de presentar una apelación a la orden de ponerlos en libertad que la noche del viernes concedió Yaksi Kinari Alquicira Vázquez, jueza de distrito en materia penal de Michoacán

El funcionario informó que la jueza determinó liberar a los 37 mexicanos y un estadunidense una vez que su defensa aportó documentación que justificaba que los detenidos –todos miembros de La Luz del Mundo– eran adiestrados por una empresa de seguridad privada.

“La fiscalía (FGR) está en la posibilidad de presentar la apelación para revisar el tema. Nosotros vamos a estar apoyando en lo que ellos requieran y lo haremos con mucho gusto”, dijo.

Adiestramiento paramilitar

Torres Piña subrayó que no es común que una empresa de seguridad privada tenga un campo de adiestramiento paramilitar en Michoacán, por lo que la investigaciones continúan. “Señalan que estaban en capacitación. Seguimos indagando; no es común en la zona, en la región, que personas de varias partes del país (estén en adiestramiento) y vamos a seguir trabajando de la mano de la FGR para coadyuvar”, indicó.