Morales Ángeles, en gira
Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 16
En una gira de trabajo por siete estados del país, el titular de la Secretaría de Marina-Armada de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, llamó al personal naval, mercante y civil de distintos mandos a actuar con “sensatez y congruencia” e hizo mención de que “el prestigio de nuestra institución se construye todos los días”.
Esta actividad se da en un contexto de fuerte polémica para la Marina, a raíz de la investigación al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, quienes presuntamente encabezan una red de huachicol fiscal que involucra a otros elementos navales que habrían permitido el ingreso al país de más de una docena de buques de Estados Unidos con millones de litros de combustible de contrabando.
“En días recientes he tenido el privilegio de acercarme al personal naval, mercante y civil de distintos mandos navales y sostener un diálogo directo con quienes forman esta noble institución. Con gran orgullo he podido constatar que nuestros valores de honor, deber, lealtad y patriotismo son la brújula que guía el actuar diario de nuestra gente”, publicó ayer el almirante Morales Ángeles en redes sociales.
También destacó que en sus visitas enfatizó temas como la equidad de género y llamó a mujeres y hombres de la institución a trabajar con profesionalismo, integridad y profunda vocación de servicio en favor del bienestar de México.
“Durante mi recorrido por Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas subrayé la importancia de actuar con sensatez y congruencia, privilegiando siempre el trabajo en equipo. Sólo a través de la unión de esfuerzos en torno a un objetivo sólido podemos consolidar una Armada cada vez más fuerte.
“Más allá de las playas también hay Patria; por tanto, es imperante llevar este acercamiento a quienes, con abnegación y sentido del deber, anteponen el servicio a la nación por encima de sus propios intereses, cumpliendo con honor en lugares remotos como isla Socorro.
“A mis marinos les reitero: el prestigio de nuestra institución se construye todos los días. Su preparación, compromiso y capacidad de comunicarse con claridad y propósito, unidos a nuestros más altos valores, son el timón que nos mantiene firmes y en rumbo”, les dijo.
Recordó a los integrantes de la Marina la obligación de defender un legado de más de dos siglos de historia, tradición y amor a México.