Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 16

En una gira de trabajo por siete estados del país, el titular de la Secretaría de Marina-Armada de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, llamó al personal naval, mercante y civil de distintos mandos a actuar con “sensatez y congruencia” e hizo mención de que “el prestigio de nuestra institución se construye todos los días”.

Esta actividad se da en un contexto de fuerte polémica para la Marina, a raíz de la investigación al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, quienes presuntamente encabezan una red de huachicol fiscal que involucra a otros elementos navales que habrían permitido el ingreso al país de más de una docena de buques de Estados Unidos con millones de litros de combustible de contrabando.

“En días recientes he tenido el privilegio de acercarme al personal naval, mercante y civil de distintos mandos navales y sostener un diálogo directo con quienes forman esta noble institución. Con gran orgullo he podido constatar que nuestros valores de honor, deber, lealtad y patriotismo son la brújula que guía el actuar diario de nuestra gente”, publicó ayer el almirante Morales Ángeles en redes sociales.

También destacó que en sus visitas enfatizó temas como la equidad de género y llamó a mujeres y hombres de la institución a trabajar con profesionalismo, integridad y profunda vocación de servicio en favor del bienestar de México.