Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 14

En el marco del 60 Aniversario del Festival Huey Atlixcáyotl, la Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Zodiaco número 1721 para difundir la Gran Fiesta de Atlixco, celebración que fortalece la identidad y el bienestar de los pueblos originarios de Puebla, y que fue declarado patrimonio cultural del estado en 1996.

Antes de la develación, Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, subrayó que el billete conmemorativo dedicado al Huey Atlixcáyotl recuerda a una tierra que vive entre flores y volcanes y que cada septiembre se viste de colores música y danza; además, extendió un agradecimiento a los danzantes, músicos, artesanos y comunidades que han mantenido viva la tradición durante seis décadas.

Destacó que la Lotería Nacional además de entregar premios expone la riqueza cultural de México y ha sido parte de las Cuatro Transformaciones del país. “Con este billete, la Lotería Nacional honra seis décadas del Huey Atlixcáyotl y difunde su fuerza cultural por cada rincón del país. Cada cachito lleva consigo un mensaje de orgullo, memoria e identidad”.