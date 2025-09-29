Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 14
En el marco del 60 Aniversario del Festival Huey Atlixcáyotl, la Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Zodiaco número 1721 para difundir la Gran Fiesta de Atlixco, celebración que fortalece la identidad y el bienestar de los pueblos originarios de Puebla, y que fue declarado patrimonio cultural del estado en 1996.
Antes de la develación, Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, subrayó que el billete conmemorativo dedicado al Huey Atlixcáyotl recuerda a una tierra que vive entre flores y volcanes y que cada septiembre se viste de colores música y danza; además, extendió un agradecimiento a los danzantes, músicos, artesanos y comunidades que han mantenido viva la tradición durante seis décadas.
Destacó que la Lotería Nacional además de entregar premios expone la riqueza cultural de México y ha sido parte de las Cuatro Transformaciones del país. “Con este billete, la Lotería Nacional honra seis décadas del Huey Atlixcáyotl y difunde su fuerza cultural por cada rincón del país. Cada cachito lleva consigo un mensaje de orgullo, memoria e identidad”.
Al recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum lidera un proyecto con visión social, Olivia Salomón apuntó la relevancia que ha puesto el gobierno de la primera mandataria en saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas, así como alcanzar la identidad nacional reconociendo y dando lugar al rostro indígena de México.
Informó que el Sorteo Zodiaco número 1721 se realizará el domingo 5 de octubre a las 20 horas; cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones en premios.
La Lotería Nacional agregó que ya están disponibles para su adquisición 2 millones 400 mil cachitos en todo el país, en puntos de venta físicos y en miloteria.mx. El costo de la fracción o cachito es de 20 pesos y la serie o entero de 400 pesos.