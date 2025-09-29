Se solidarizan con Venezuela y Palestina ante las operaciones bélicas perpetradas
Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 14
El 29 Seminario Internacional: Los Partidos Políticos y una Nueva Sociedad concluyó con manifestaciones de solidaridad con Venezuela, Cuba y Palestina y la condena a las acciones militares de Estados Unidos y de Israel en contra de esas naciones.
En el encuentro convocado por el Partido del Trabajo se presentaron documentos de solidaridad. En el caso de Cuba, los partidos expresaron su “más energética condena al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba desde hace más de seis décadas” y exigieron su inmediato levantamiento, así como el retiro de la “arbitraria lista de los países que supuestamente patrocinan el terrorismo”.
Se trata, señaló el manifiesto, de una “política genocida, criminal e injusta; cuenta con el rechazo de la comunidad internacional y es el principal obstáculo para el pleno desarrollo de la isla…. Cuba es faro de solidaridad, cooperación, paz y unidad”.
Respecto a Venezuela, el seminario definió su rechazo “a la política de agresión del gobierno de Estados Unidos” y exigió “el cese definitivo de su política de criminalización y acoso a los pueblos y gobiernos en todo el mundo con la ambigua excusa de una falsa lucha contra el narcotráfico y elterrorismo”.
También demandó “la suspensión inmediata de la amenaza bélica contra Venezuela que pretende escalar hacia un escenario de conflicto peligroso para la región latinoamericana y caribeña” y se sumó “a la movilización iniciada por Cuba, de recoger urnas en defensa de la soberanía y la paz de la República Bolivariana”.
Respecto a Palestina, el mensaje incluyó la denuncia y condena en los términos más enérgicos, el genocidio que el Estado de Israel comete contra el pueblo palestino en la franja de Gaza desde hace más de 700 días, que ha consistido en el asesinato de más de 65 mil palestinos, incluyendo 20 mil niños, así como el uso del hambre como arma de guerra y el asesinato indiscriminado de periodistas, personal médico, rescatistas y trabajadores humanitarios.
Los partidos también hicieron un firme llamado a los gobiernos de sus países a romper de inmediato relaciones diplomáticas y de todo tipo con Israel, así como a intensificar esfuerzos “para impulsar la imposición de sanciones, embargo de armas y expulsión del Estado de Israel de organismos internacionales políticos, culturales, deportivos, académicos y sociales, incluyendo la Unión Interparlamentaria, hasta que Israel detenga el genocidio, desmantele la infraestructura de apartheid y se retire de los territorios palestinos ocupados”.