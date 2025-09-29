Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 14

El 29 Seminario Internacional: Los Partidos Políticos y una Nueva Sociedad concluyó con manifestaciones de solidaridad con Venezuela, Cuba y Palestina y la condena a las acciones militares de Estados Unidos y de Israel en contra de esas naciones.

En el encuentro convocado por el Partido del Trabajo se presentaron documentos de solidaridad. En el caso de Cuba, los partidos expresaron su “más energética condena al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba desde hace más de seis décadas” y exigieron su inmediato levantamiento, así como el retiro de la “arbitraria lista de los países que supuestamente patrocinan el terrorismo”.

Se trata, señaló el manifiesto, de una “política genocida, criminal e injusta; cuenta con el rechazo de la comunidad internacional y es el principal obstáculo para el pleno desarrollo de la isla…. Cuba es faro de solidaridad, cooperación, paz y unidad”.

Respecto a Venezuela, el seminario definió su rechazo “a la política de agresión del gobierno de Estados Unidos” y exigió “el cese definitivo de su política de criminalización y acoso a los pueblos y gobiernos en todo el mundo con la ambigua excusa de una falsa lucha contra el narcotráfico y elterrorismo”.

También demandó “la suspensión inmediata de la amenaza bélica contra Venezuela que pretende escalar hacia un escenario de conflicto peligroso para la región latinoamericana y caribeña” y se sumó “a la movilización iniciada por Cuba, de recoger urnas en defensa de la soberanía y la paz de la República Bolivariana”.