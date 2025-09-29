De la Redacción

En 2026 todos los alumnos de primaria contarán con la Beca Universal Rita Cetina; se entregará a más de 12 millones de niños en todo el país y permitirá alcanzar más de 21 millones de beneficiarios de las becas para el Bienestar, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. De visita a supervisión de obras en infraestructura escolar en Tabasco, enfatizó que estos estudiantes se sumarán a los 5.6 millones de secundaria de este programa social, que empezó a inicios de este año. Acompañado del gobernador del estado, Javier May Rodríguez, revisó los trabajos en la primaria Tomás Garrido Canabal; la entrega de la primera etapa de construcción del Colegio de Bachilleres de Tabasco 52, la inauguración de edificios y la remodelación general del Colegio de Bachilleres de Tabasco 3. En un comunicado, se informó también de la inauguración de la construcción de la secundaria estatal 27 de Febrero y la entrega de certeza jurídica para 77 planteles educativos y se anunció la ampliación del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 54. Indicó que el programa La Escuela es Nuestra avanza en este estado, “donde por primera vez se beneficia al nivel medio superior, con 116 preparatorias, además de mil 590 escuelas de educación básica, con una inversión de 545 millones de pesos”.