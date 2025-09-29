Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 13

En el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, existe una primaria rural multigrado que impulsa el desarrollo educativo sostenible a través de proyectos en favor del medio ambiente y alimentación saludable. Es la escuela rural multigrado Aquiles Serdán, con una matrícula de 75 alumnos, 42 padres de familia y cuatro maestros.

El director del plantel, Eduardo Garza Cortés, señala que desde 2018 los docentes buscaron incidir en la percepción del cuidado ambiental con proyectos sustentables que involucran tanto a los alumnos como a los padres de familia, “pues alcanzar logros significativos conlleva un trabajo en comunidad”.

En entrevista con este medio, afirma que un indicador favorable sobre la recepción de este tipo de programas es el aumento de la matrícula, pues antes de que comenzaran los proyectos sustentables la cifra de estudiantes inscritos era una tercera parte de los que actualmente tiene. “Ahora hay alumnos de comunidades cercanas que prefieren trasladarse durante más de 30 minutos, a pesar de tener centros educativos en sus poblados porque prefieren la formación que estamos brindando”.

Considera que estos niños rurales están marcando una diferencia desde su sector, ya que los egresados que ahora cursan secundaria, “han habilitado este tipo de iniciativas en sus nuevas escuelas porque ser sustentable ya es parte de su vida”.

Que se inculquen hábitos para proteger el medio ambiente en edades tempranas ayuda a formar ciudadanos conscientes, y las escuelas son espacios que contribuyen a este propósito, asegura.