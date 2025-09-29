▲ En su cuarto Informe, el gobernador hizo hincapié en que el estado tiene finanzas sanas. Foto De la Redacción

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 12

Morelia, Mich., Además de 40 mil millones de pesos en obra pública, el gobierno de Michoacán se rige bajo los preceptos de sentido social y ambiental, privilegiando el derecho a la movilidad ciudadana y como pieza fundamental la recuperación de la rectoría en materia de educación, subrayó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al rendir se cuarto Informe de gobierno ante representantes de diferentes sectores de la población.

Acompañado por cientos de michoacanos, sostuvo que en estos cuatro años se ha materializado la transformación en el estado, siempre con el fin de superar la pobreza, apegados siempre al principio de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Ramírez Bedolla demostró que en su gobierno se rompió el mito de que Michoacán era un estado pobre. Informó que con 40 mil millones de pesos de recursos estatales y sin generar deuda hoy se construye un mejor estado con hospitales, escuelas, campus universitarios, mercados, carreteras, puentes, distribuidores viales y teleféricos en Morelia y Uruapan.

El mandatario habló sobre cómo se impulsa una revolución en movilidad con sentido humano, lo que está cambiando la vida de miles de familias, siguiendo los pasos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en la Ciudad de México construyó teleféricos y segundos pisos del Periférico.

Siempre con una nueva visión en materia de medio ambiente, con desarrollo, pero con ética ambiental y justicia. “Por eso defendemos nuestra tierra, gente y bosques”, dijo. Y se hace con ayuda de los jóvenes, para plantar 10 millones de árboles; con tecnología, a través del sistema de videovigilancia Guardián Forestal, y de la mano de las comunidades indígenas para la recuperación del lago de Pátzcuaro.