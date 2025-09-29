De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 12

Uno de cada 10 mexicanos vive en el extranjero, lo que demuestra que la migración es un asunto estructural de nuestra época y debe reconocerse para el diseño de políticas públicas y sistemas educativos incluyentes, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas.

Al inaugurar la decimasegunda edición del Foro 20.20 Educación y Migración, sostuvo que la salida de mexicanos es fuente de talento, capital humano y de aportaciones valiosas en ámbitos productivos, académicos y científicos.

Ejemplo de esto, prosiguió, es que en 2022 casi 37 mil mexicanos emprendieron estudios en el extranjero y 43 por ciento de estas personas eligió como destino Estados Unidos.

El rector agregó que ese mismo año, a escala global, cerca de 7 millones de estudiantes cursaron educación superior en otras latitudes, lo que confirma la creciente centralidad de la movilidad académica en un mundo interdependiente.