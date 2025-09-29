Iván Evair Saldaña

Organizaciones obreras y defensoras de migrantes de siete países latinoamericanos y de Estados Unidos acordaron llamar a la “unidad de los gobiernos del continente en contra de la política imperialista” del presidente Donald Trump, que incluya también la defensa a Venezuela, y también a convocar a la jornada continental de acción por el derecho a migrar en todos los países del hemisferio para la segunda semana de marzo de 2026.

El anuncio se hizo al concluir los trabajos de la Conferencia Continental, celebrada en la Ciudad de México este fin de semana en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, que reunió a 120 representantes de organizaciones de Brasil, Colombia, Isla de Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Estados Unidos y México.

“La resistencia contra las políticas de Trump crece en Estados Unidos, como se ve en las manifestaciones. En Panamá, el pueblo lucha por la defensa de su canal. En varios países, como Brasil, México y Colombia, en contra de la injerencia imperialista y sus agentes, como Jair Bolsonaro y sus generales. En otros casos, como Ecuador, Perú y Argentina, luchan en contra de regímenes títeres. Son expresiones de una misma causa: la defensa de la soberanía nacional”, señalaron en un manifiesto.

También reconocieron que los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México), Gustavo Petro (Colombia), Nicolás Maduro (Venezuela) y Xiomara Castro (Honduras) se han expresado vigorosamente por la defensa de los migrantes, “pero hasta ahora cada uno actúa por su cuenta, y el adversario es demasiado fuerte para afrontarlo de manera individual, cuando lo deseable es la unidad de los gobiernos del continente en contra de la política imperialista”.