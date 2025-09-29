Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 9
Los titulares de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; Hacienda, Édgar Amador Zamora, y Medio Ambiente, Alicia Bárcena, comparecerán esta semana, a partir de mañana, en el Senado como parte de la glosa del primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbum.
La Cámara alta será también escenario de dos audiencias y un parlamento abierto sobre la reforma en materia de amparo. Las primeras fueron organizadas por las tres comisiones dictaminadoras del documento y el foro por Movimiento Ciudadano. A estos encuentros asistirán integrantes de barras de abogados, ex magistrados, investigadores universitarios y miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, señaló que esta semana será de intenso trabajo, pues se desahogará una agenda de gran relevancia para la vida democrática y cultural del país. Precisó que se analizarán temas como el interés legítimo, los plazos y consecuencias del incumplimiento de la suspensión, el juicio de amparo digital, y la armonización del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.