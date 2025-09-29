Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 9

Los titulares de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; Hacienda, Édgar Amador Zamora, y Medio Ambiente, Alicia Bárcena, comparecerán esta semana, a partir de mañana, en el Senado como parte de la glosa del primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbum.

La Cámara alta será también escenario de dos audiencias y un parlamento abierto sobre la reforma en materia de amparo. Las primeras fueron organizadas por las tres comisiones dictaminadoras del documento y el foro por Movimiento Ciudadano. A estos encuentros asistirán integrantes de barras de abogados, ex magistrados, investigadores universitarios y miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos.