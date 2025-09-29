▲ En un punto de acuerdo, los legisladores de la Cámara alta indicaron que no hay estadísticas confiables sobre los delitos en zonas agrícolas debido al miedo a denunciar. Foto La Jornada

Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 8

El Senado llamó a los gobernadores a trabajar en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional para fortalecer la vigilancia y los operativos en los caminos rurales y vías de comunicación del país con el propósito de prevenir y reducir el robo y asaltos a transportistas.

También aprobó un exhorto a las autoridades de la Ciudad de México a reforzar las acciones contra el crimen organizado y la delincuencia común, a fin de garantizar la seguridad de sus habitantes.

En el primer caso, el dictamen aceptado por el pleno senatorial señala que entre 2015 y 2024 se registraron cifras preocupantes en cuanto al robo a transportistas, principalmente en los estados de Nuevo León, México, Puebla, Michoacán, Morelos, Tlaxcala y Jalisco, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Destaca que la seguridad en las zonas rurales es fundamental para el desarrollo económico del país, sin embargo, en los meses recientes se han reportado diversos incidentes de inseguridad que han afectado la producción ganadera y han generado un clima de incertidumbre en las comunidades.