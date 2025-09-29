Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 6

Pachuca, Hgo., En conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, feministas se manifestaron en la Plaza Juárez, en Pachuca, Hidalgo, y en la ciudad de Querétaro, donde exigieron a los diputados locales la eliminación de los artículos del Código Penal del estado en los que se tipifica como delito.

En la primera, denunciaron la falta de medicamentos para la interrupción legal del embarazo en las tres clínicas públicas de la ciudad y solicitaron garantizar el abasto, así como activar los mecanismos de distribución y poner fin a la negligencia institucional que agrava la desigualdad en el acceso a la salud sexual y reproductiva.

En Querétaro, al ritmo de tambores, las mujeres iniciaron la marcha a las 17 horas, de la Alameda Miguel Hidalgo a la Plaza de la Corregidora.

“¡Mujer consciente se une al contingente!”, “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” y “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, fueron algunas de las consignas que corearon al tiempo que mostraban pancartas en favor del aborto.