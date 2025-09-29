Lilian Hernández y Alexia Villaseñor

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 6

Este año, los actos para exigir un aborto legal, seguro y accesible estuvo marcado por el clamor de luchar en contra de la ocupación de los cuerpos de personas gestantes y contra la de la franja de Gaza, así como detener el genocidio en Palestina.

En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, este domingo integrantes, en su mayoría mujeres, de los colectivos Pan y Rosas, Rosas Rojas, Médicas Verde y Violeta, We r Women On Fire, entre otros, realizaron manifestaciones, desde campañas de información, mítines y bailes sonideros, hasta una marcha que partió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan y culminó en la Plaza Palestina (frente al Hemiciclo a Juárez).

A las 11 horas los contingentes se juntaron en el monumento a Cuauhtémoc, sobre Paseo de la Reforma, con un acto sonidero, porque “también es resistencia”. Docenas de personas bailaron, escucharon y lanzaron la consigna principal “aborto legal, seguro y accesible”. También se escucharon “saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, “saquen sus doctrinas de nuestras vaginas”, “aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, la ley antiaborto se tiene que morir”.