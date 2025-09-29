Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 5

El ambiente en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur llegó a excesos nunca antes vistos. Desde hace un año, alumnos demandaron mayor vigilancia, iluminación, botones de pánico y filtros en el acceso al plantel, porque ingresaban vendedores ambulantes y de drogas sin ninguna restricción.

El extremo era un cubículo ocupado por un colectivo de alumnos que fue “recuperado” por la dirección en las vacaciones de verano. Ahí consumían y se vendía “de todo”, y para nadie era un secreto, relataron estudiantes a La Jornada.

Padres de familia coincidieron en que era “tierra de nadie”, y pese al temor de que adentro no estaban seguros, tenían que confiar.

Hoy, padres de familia exigen certeza para que la escuela “realmente sea como su segunda casa”, porque no imaginaron que dentro de un plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hubiera hechos tan peligrosos que pusieran en riesgo la integridad de sus hijos.

En ese cubículo “se hacían fiestas y nadie les ponía límites”, relataron alumnos de tercero y quinto semestre. Incluso, denunciaron que sólo un pequeño grupo se oponía a que se controlara el acceso con credencial, por lo que en el paro de abril pasado, quitaron del pliego petitorio esa exigencia con el argumento de que atentaba contra su libertad.