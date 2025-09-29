Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 5
Era tranquilo, respetuoso y hablaba poco, pero cuando veía a su novia el rostro se le iluminaba en instantes. “Jesús estaba muy enamorado”, relataron compañeros de su grupo de tercer semestre.
A una semana de lo ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, siguen en shock, incrédulos de que sean noticia y temerosos de regresar a clases, porque hasta hoy no hay acciones ni respuestas concretas de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para un retorno a clases seguro, con acompañamiento sicológico y mayor protección de su integridad.
En entrevista con La Jornada, más de ocho compañeros de grupo de Jesús Israel Hernández, a quien asesinó el alumno Lex Ashton, relataron que no conocían a fondo al joven de 16 años porque apenas coincidieron en este tercer semestre, pero en los casi dos meses de clases que compartieron fueron testigos del amor que expresaba hacia su novia.
“Era muy amable y nunca le faltaba el respeto a nadie. Ahora se ha dicho que era un bully o agresor y que por eso fue atacado. Pero no era nada de eso y no se merecía lo que le pasó”, subrayó una de sus compañeras, quien al igual que los otros siete entrevistados, pidieron el anonimato por el temor que persiste entre la comunidad de este plantel.
Tras lamentar que nadie viera el ataque pese a que ocurrió en un plantel de la UNAM, “donde se supone que estamos seguros”, otra de sus compañeras expresó su enojo por que la mayoría haya escuchado el golpe cuando se aventó el agresor, pero no se percataron del ataque a Jesús Israel.
“Esa misma mañana, antes de que pasara lo sucedido, yo estaba con unas amigas y lo vimos junto con su novia y se me hace algo tan feo, porque casi nunca lo oímos reír y ese día lo vimos sonreír, y que le quiten esa felicidad por un acto tan desgraciado, se me hace algo muy injusto”, contó otro de sus compañeros.
Una alumna resumió que era “una persona muy linda, básicamente un adolescente enamorado y muy tierno”.
Desconcertados, nerviosos y en cierto grado molestos, los jóvenes señalaron que esperaban que todo fuera un malentendido.
“Todos intentamos comunicarnos con él y fue muy lamentable enterarnos de lo que había pasado. Y lo que hizo el agresor es para tomar conciencia de cómo está el mundo”, puntualizó otra de sus compañeras, quien dijo sentirse muy triste porque un día todo es normal y de pronto “no imaginas que vas a estar dando tu testimonio sobre algo tan feo”.
Respecto al proceso de expulsión de Ashton, autoridades universitarias comentaron a este diario que no es prudente iniciarlo porque sería “insensible” en este momento. Señalaron que es un adolescente afectado por la pandemia y por un sistema de violencia que ha penetrado en las redes sociales.