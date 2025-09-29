Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 5

Era tranquilo, respetuoso y hablaba poco, pero cuando veía a su novia el rostro se le iluminaba en instantes. “Jesús estaba muy enamorado”, relataron compañeros de su grupo de tercer semestre.

A una semana de lo ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, siguen en shock, incrédulos de que sean noticia y temerosos de regresar a clases, porque hasta hoy no hay acciones ni respuestas concretas de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para un retorno a clases seguro, con acompañamiento sicológico y mayor protección de su integridad.

En entrevista con La Jornada, más de ocho compañeros de grupo de Jesús Israel Hernández, a quien asesinó el alumno Lex Ashton, relataron que no conocían a fondo al joven de 16 años porque apenas coincidieron en este tercer semestre, pero en los casi dos meses de clases que compartieron fueron testigos del amor que expresaba hacia su novia.

“Era muy amable y nunca le faltaba el respeto a nadie. Ahora se ha dicho que era un bully o agresor y que por eso fue atacado. Pero no era nada de eso y no se merecía lo que le pasó”, subrayó una de sus compañeras, quien al igual que los otros siete entrevistados, pidieron el anonimato por el temor que persiste entre la comunidad de este plantel.

Tras lamentar que nadie viera el ataque pese a que ocurrió en un plantel de la UNAM, “donde se supone que estamos seguros”, otra de sus compañeras expresó su enojo por que la mayoría haya escuchado el golpe cuando se aventó el agresor, pero no se percataron del ataque a Jesús Israel.