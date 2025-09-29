La mandataria precisó que se hará la corrección en la propuesta de presupuesto que se envió al Congreso
Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 5
Zapopan, Jal., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a que no habrá un recorte presupuestal para la Universidad de Guadalajara (UdeG) en 2026. Aclaró que la reducción en los recursos a la casa de estudios proyectada en el paquete presupuestal 2026 fue “un error” que se corregirá.
“Hubo un error en el presupuesto que se envío al Congreso (de la Unión). La Universidad de Guadalajara va a tener todo su presupuesto, no hay ningún problema; ese error se va a corregir”, aseveró ante cientos de asistentes al acto de rendición de cuentas que ofreció ayer en esta ciudad como parte de su recorrido por las entidades del país.
El documento enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados propone un subsidio para la UdeG de sólo 3 mil 305.2 millones de pesos para el año entrante, cifra que representa una caída de hasta 56.9 por ciento en términos reales, en comparación con los 7 mil 321.6 millones de pesos autorizados para 2025.
La propuesta de Hacienda generó la inmediata reacción de la comunidad universitaria y la demanda de mayores recursos para la principal institución superior pública del estado, y una de las más importantes a nivel nacional. Han argumentado que un posible recorte pone en riesgo proyectos de infraestructura, programas de investigación y becas estudiantiles
Esta casa de estudios tiene presencia en todos los municipios de Jalisco y su matrícula es de más de 330 mil estudiantes en todos los niveles académicos. Además, cuenta con una histórica lucha por obtener la autonomía y en favor del derecho a la educación pública.
Desde las instalaciones del Centro Cultural Universitario, donde se encuentra la biblioteca estatal Juan José Arreola, la mandataria federal expresó esta mañana su compromiso de que no habrá una reducción en los recursos de la UdeG.
Dijo que el “error” en el proyecto de presupuesto será corregido en las discusiones que tengan en la Cámara de Diputados, donde se definirá el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.
Entre los asistentes al acto, destacaban decenas de estudiantes y académicos de la UdeG, incluso ataviados con la clásica camiseta amarilla con el león negro en el pecho, quienes celebraron el anuncio de la Presidenta.
Sheinbaum Pardo destacó el vínculo personal que la une con la casa de estudios del estado, pues su padre, Carlos Sheinbaum Yoselevitz, fue egresado de la carrera de ingeniería química.
“La primera vez que vine como precandidata a Jalisco dije que me sentía muy orgullosa porque mi padre estudió en la Universidad de Guadalajara. (Entonces) dije: ‘Soy hija de la UdeG’”, recordó.