Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 5

Zapopan, Jal., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a que no habrá un recorte presupuestal para la Universidad de Guadalajara (UdeG) en 2026. Aclaró que la reducción en los recursos a la casa de estudios proyectada en el paquete presupuestal 2026 fue “un error” que se corregirá.

“Hubo un error en el presupuesto que se envío al Congreso (de la Unión). La Universidad de Guadalajara va a tener todo su presupuesto, no hay ningún problema; ese error se va a corregir”, aseveró ante cientos de asistentes al acto de rendición de cuentas que ofreció ayer en esta ciudad como parte de su recorrido por las entidades del país.

El documento enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados propone un subsidio para la UdeG de sólo 3 mil 305.2 millones de pesos para el año entrante, cifra que representa una caída de hasta 56.9 por ciento en términos reales, en comparación con los 7 mil 321.6 millones de pesos autorizados para 2025.

La propuesta de Hacienda generó la inmediata reacción de la comunidad universitaria y la demanda de mayores recursos para la principal institución superior pública del estado, y una de las más importantes a nivel nacional. Han argumentado que un posible recorte pone en riesgo proyectos de infraestructura, programas de investigación y becas estudiantiles