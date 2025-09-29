▲ La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó ayer actos en Jalisco y Colima. En Zapopan, fue ovacionada de pie por los asistentes al Centro Cultural Universitario. Más tarde, la jefa del Ejecutivo reiteró su compromiso de seguir aumentando el salario mínimo. Foto Presidencia

Emir Olivares Alonso y Juan Carlos Flores

Enviado y Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 3

Pese a las dificultades con Estados Unidos por los aranceles impuestos unilateralmente por Donald Trump, “hemos salido adelante muy dignamente, porque a ¡México se le respeta!”, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en el marco del cierre de su gira de rendición de cuentas reprochó que “más de una generación de mexicanos sufrió el modelo neoliberal que empobreció al pueblo” y los culpables quieren regresar por sus fueros.

Desde Zapopan, Jalisco, la Presidenta destacó la participación del titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard –quien se ganó los aplausos de los asistentes– en el proceso de negociaciones comerciales con Washington.

“Nos ha acompañado (Ebrard) en todo este proceso, difícil. Ya saben que hemos tenido nuestras dificultades con Estados Unidos, como todos los países. Cambiaron las reglas, ahora se impusieron aranceles, pero la verdad es que en equipo hemos salido adelante muy dignamente, porque a ¡México se le respeta!”, acentuó.

En contraparte, durante todo el acto se dieron abucheos generalizados contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, miembro de Movimiento Ciudadano. Ante ello, la jefa del Poder Ejecutivo respaldó al mandatario local, señaló que hay colaboración con su administración y, ante la persistencia de las protestas y el griterío, amagó hasta en tres ocasiones con concluir el acto antes de lo previsto.

Durante el evento, realizado en el Centro Cultural Universitario, además de las protestas contra Lemus, también se dieron otras expresiones frente a la mandataria: un numeroso grupo de productores de maíz exigió, con carteles y a gritos, mejores precios para sus cosechas; un grupo de jóvenes se pronunció por romper relaciones con Israel por el genocidio de palestinos en Gaza; en tanto que otros reprocharon la situación de inseguridad en el estado. “¡Jalisco es una fosa!”, lanzaron.

Ayer, en Jalisco, y más tarde en Colima, la Presidenta prácticamente cerró su gira por los estados para presentar el Informe de gobierno por su primer año de gestión. Queda pendiente Morelos, donde estará el martes, y Ciudad de México, donde encabezará un acto masivo en el Zócalo el domingo 5 de octubre.