n Mundial sin estrellas se vive en Chile Sub-20, porque los mejores clubes del planeta no cedieron a jugadores importantes para el evento a disputarse desde el pasado sábado hasta el 19 de octubre. Algunos de esos jóvenes son ya figuras rutilantes como Lamine Yamal, Emery, Franco Mastantuono, Endrick… En ese marco, México, que hace rato tiró la toalla en eso de formar jugadores, acude con dos elementos que pelea con Estados Unidos, el portero Emmanuel Ochoa y Obed Vargas, ambos ya vistieron la casaca de las barras y las estrellas en equipos de menores… Donde el Tri lleva las de perder es en el caso de Xavier Biscayzacú, de padres uruguayos, quien jugó el Premundial con los verdes, nació en Veracruz y tiene doble nacionalidad.

El guardameta Emmanuel Ochoa, nacido en California, fichó a los 14 años por el San José Earthquakes y hoy es el tercer portero de Cruz Azul; jugó para Estados Unidos con la Sub-14 y Sub-15, pero él no es gran motivo de discordia, o lo es menos que Obed Vargas, quien también ya jugó para los vecinos del norte con la Sub-20… Andrés Lillini, director de selecciones menores de México, supo de él el año pasado, presto se lanzó a Alaska para hablar con Vargas papá, quien ha hecho el trabajo que debería cumplir cualquier club mexicano serio: formar al jugador. El padre de Obed entrena a un equipo por aquellas latitudes y le enseñó el abc a su vástago, el cual atrajo la atención de visores locales, pero llegó Lillini para arrebatarlo.

La piratería se complica en el caso de Biscayzacú, quien no fue liberado para ir a Chile. Es un fino zurdo que juega con el Defensor Sporting y que en el Premundial colaboró para que México ganara su boleto, pero su corazón se inclina hacia Uruguay. Explica que se vistió de verde porque lo llamaron y en ese momento el equipo celeste no tenía técnico, no obstante, entrenó tres meses con la selección uruguaya mayor. Orgulloso declara: “¡Me hubiera encantado jugar con Uruguay!”… Es vergonzoso que los dirigentes del futbol mexicano anden tras la joya de un país de 3.5 millones de habitantes, cuando México tiene 132 millones, es decir, potencialmente hay mucho más talento acá, sin embargo, los clubes están negados a trabajar.