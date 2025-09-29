Chile, un Mundial sin estrellas // Andrés Lillini, el pirata
n Mundial sin estrellas se vive en Chile Sub-20, porque los mejores clubes del planeta no cedieron a jugadores importantes para el evento a disputarse desde el pasado sábado hasta el 19 de octubre. Algunos de esos jóvenes son ya figuras rutilantes como Lamine Yamal, Emery, Franco Mastantuono, Endrick… En ese marco, México, que hace rato tiró la toalla en eso de formar jugadores, acude con dos elementos que pelea con Estados Unidos, el portero Emmanuel Ochoa y Obed Vargas, ambos ya vistieron la casaca de las barras y las estrellas en equipos de menores… Donde el Tri lleva las de perder es en el caso de Xavier Biscayzacú, de padres uruguayos, quien jugó el Premundial con los verdes, nació en Veracruz y tiene doble nacionalidad.
El guardameta Emmanuel Ochoa, nacido en California, fichó a los 14 años por el San José Earthquakes y hoy es el tercer portero de Cruz Azul; jugó para Estados Unidos con la Sub-14 y Sub-15, pero él no es gran motivo de discordia, o lo es menos que Obed Vargas, quien también ya jugó para los vecinos del norte con la Sub-20… Andrés Lillini, director de selecciones menores de México, supo de él el año pasado, presto se lanzó a Alaska para hablar con Vargas papá, quien ha hecho el trabajo que debería cumplir cualquier club mexicano serio: formar al jugador. El padre de Obed entrena a un equipo por aquellas latitudes y le enseñó el abc a su vástago, el cual atrajo la atención de visores locales, pero llegó Lillini para arrebatarlo.
La piratería se complica en el caso de Biscayzacú, quien no fue liberado para ir a Chile. Es un fino zurdo que juega con el Defensor Sporting y que en el Premundial colaboró para que México ganara su boleto, pero su corazón se inclina hacia Uruguay. Explica que se vistió de verde porque lo llamaron y en ese momento el equipo celeste no tenía técnico, no obstante, entrenó tres meses con la selección uruguaya mayor. Orgulloso declara: “¡Me hubiera encantado jugar con Uruguay!”… Es vergonzoso que los dirigentes del futbol mexicano anden tras la joya de un país de 3.5 millones de habitantes, cuando México tiene 132 millones, es decir, potencialmente hay mucho más talento acá, sin embargo, los clubes están negados a trabajar.
Uruguay, vigente campeón, ganador en Argentina 2023, no logró su pase y es el gran ausente en Santiago… Las expectativas del Tri con rivales como Brasil, España y Marruecos no son las mejores, de hecho la verde-amarilla es favorita al cetro tras haber concluido invicta la eliminatoria sudamericana. Pero el estratega Eduardo Arce tiene una plantilla que promete dejar la piel en la cancha… En cuanto al futuro, la cosa se pondrá peor para México. Lillini anda husmeando por todos los rincones del planeta para detectar jugadores elegibles, tiene más prospectos en categorías Sub-15 y Sub-17 que en la 20 porque, obviamente, a mayor edad más probabilidad de que ya estén amarrados con otros equipos.
Al América le basta con el que desairó al Tri para jugar por Estados Unidos, Alejandro Zendejas, y no necesita de ayudas arbitrales, pero César Ramos decidió obsequiarle un penal para darle contundencia a la victoria sobre los desdibujados Pumas, que con Efraín Juárez en el banquillo solitos se echan la soga al cuello. Las Chivas de Gabriel Milito aprovechan la manga ancha que da el torneo y tras vencer a Rayos y al Puebla escalaron varios peldaños; ahora, con la moral en alto, se encamina hacia la recta final en busca de un cierre digno. La nota pésima resultó la cancha del estadio Cuauh-témoc, un auténtico lodazal que provocó una torcedura de tobillo a Bryan Cotorro González.
Los Rayados vencieron apenas por 1-0 al modesto Santos Laguna. Triunfo que no borra el bochorno de media semana, la paliza por 6-2 que le asestó el Toluca. El zaguero español Sergio Ramos no ve la suya: falló un penal ante Diablos, le anularon de forma rigorista un par de dianas frente a los albiverdes, salió del juego descalabrado y despotricó contra el árbitro Luis Enrique Santander… A Kevin Mier, portero de La Máquina, le metieron un gol desde media cancha y cosechó abucheos… En el Xolos-Cruz Azul dijo adiós Jesús Chuy Corona, quien en 2011 vivió una página negra al asestar un cabezazo a un auxiliar del Morelia que le mereció seis juegos de suspensión, al año siguiente paladeó la gloria con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres.