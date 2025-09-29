C

on la soga al cuello, uno de los más grandes deudores del pueblo de México, en muchos sentidos, echó mano de su último recurso tramposo para tratar de burlar a su acreedor: una negociación a nombre de la tolerancia.

Como se quisiera ver, la intención del deudor no era otra que timar a quienes más requieren de los dineros que el gobierno administra, pero que son del contribuyente, de la gente y que se le deben regresar en obras que beneficien a la mayoría.

El intento de llevar al administrador de los bienes públicos, con insultos, mentiras y amenazas –por enunciar lo menos–, al último escalón de la aprobación de la gente, no dio resultado. Falló y una población que tiene en claro que un magnate, el mayor tramposo de todos, le estaban sacando el dinero de la bolsa, le estaban robando, los condenó.

El gobierno no cayó en la trampa. A la invitación que con absoluto descaro lanzó el condenado, se produjo un rechazo absoluto. Los pasillos de Palacio se llenaron de comentarios de coraje e indignación. ¿Cómo que propone una mesa de diálogo?, eso es no tener vergüenza.

La protesta escaló en minutos y dentro y fuera del edificio de gobierno se escuchaban propuestas de todo tipo, todas en contra del millonario. Una de ellas, tal vez la más peligrosa, fue la que exigía cobrar los dineros de la deuda con los bienes del deudor, consideración que fue muy bien aceptada en todos lados.

Y es que alguno de los bienes de los que hoy disfruta el que se niega a pagar, son propiedad del Estado y los explota para su beneficio. Las concesiones se deben revisar y pueden regresar a manos de la administración.

En las redes sociales se muestra una gran cantidad de argumentos, de todo tipo y con muchas diferentes voces, que sostienen la tesis de retirar cuanto antes las concesiones tóxicas que no sólo atacan al gobierno, sino que enferman a una sociedad como la nacional que en algunos sectores es muy vulnerable.