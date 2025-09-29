▲ Trump busca cortar las alianzas comerciales de China; aquí, en imagen de archivo, con el ministro Xi Jinping durante la cumbre del G-20 de 2019 en Osaka. Foto Ap

bsesionado con el avance de la República Popular China, nación que en unos cuantos años le ha “comido” la hegemonía a Estados Unidos, Donald Trump amenaza a diestra y siniestra a la comunidad internacional para imponer sus “normas” –incluyendo aquellas abiertamente violatorias del derecho internacional–, especialmente a los países que considera más débiles, con énfasis en América Latina, región en la que algunos líderes hacen frente al enloquecido magnate naranja para contrarrestar sus agresiones.

Trump exige, como si fuera un señor feudal, que sus “siervos” latinoamericanos de inmediato rompan lazos con China y desmantelen acuerdos, inversiones, negocios, tratos financieros y todo lo que el gran dragón asiático ha aportado a una u otra de las naciones regionales. ¿Por qué? Simplemente, porque al magnate naranja le da la gana, cuando debería dedicarse y esforzarse a reflotar la economía estadunidense y el bienestar de sus supuestos gobernados, y no actuar, como vil cavernícola, a agredir y culpar a terceros países de sus propios errores y excesos.

Pero una cosa es amenazar y otra muy distinta concretar. ¿Cómo hará Trump para que, con un chasquido, América Latina rompa sus lazos diplomáticos, económicos, financieros, inversiones, asistencias y demás con una superpotencia como es la República Popular China?

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) analiza los fuertes lazos que unen a la comunidad latinoamericana con China, y destaca que desde finales de la década de los noventa y durante el siglo XXI, la relación entre la región y el gran dragón asiático “ha ido ganando en madurez y complejidad. Por un lado, ambas han experimentado profundos cambios socioeconómicos; por otro, y no menos importante, se ha producido un cambio en el flujo del comercio y las inversiones internacionales, y han aparecido nuevas regulaciones y políticas que inciden en su dinámica”.

Dicha relación, señala la Cepal, “también ha sido testigo de profundos cambios, como la creciente presencia socioeconómica de China en la región, y de ésta en China, o la dinámica en los ámbitos del comercio, el financiamiento, la inversión y los proyectos de infraestructura. Asimismo, las cadenas globales de valor se han vuelto cada vez más sofisticadas desde el punto de vista de la tecnología y la innovación, en áreas como la de los vehículos eléctricos, la energía renovable, la digitalización y los insumos para múltiples cadenas globales de valor de alto nivel tecnológico”.