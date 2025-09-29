E

n el primer semestre la Oferta y la Demanda totales se ubicaron en 49.177 billones de pesos (en cifra anualizada) y su crecimiento real fue de 0.1% (gráfico 1), semi estancamiento que, no obstante, se corresponde con la ralentización histórica de la economía en cada inicio de gobierno, y más ahora con el desorden internacional creado por Trump.

De la oferta, el Producto Interno Bruto (el componente interno) creció 0.4%, y la importación de bienes y servicios (el componente externo) cayó -0.7%

De la Demanda, el consumo se redujo -0.2% y la formación bruta de capital fijo (inversión fija) -6.6%, pero la exportación de bienes y servicios creció 12.0%

El consumo total fue de 28.213 billones de pesos, cifra de la cual el consumo privado representa el 85.9% (decreció -0.4%) y el del gobierno el 14.1% (creció 1.1) (gráfico 2). El consumo privado (85.9% del total) se integró a su vez con 76.5% de bienes y servicios de origen nacional y 11.1% importados, -1.8% de compras netas de viajeros.

El consumo total se desplomó -9.2% por la pandemia en 2020 y se recuperó en los años posteriores hasta este año con la contracción semestral de 0.2% (gráfico 3).