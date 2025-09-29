E

n estos tiempos de acusaciones sin evidencia, de supuestos delitos y de ajusticiamientos preventivos, existe el temor de que el presidente, en sus afanes de venganza, haya optado por romper con el marco legal y constitucional. Al menos tres hechos parecen confirmar su disposición de actuar en el límite de la ley. En primer lugar, el ataque en aguas internacionales a una embarcación venezolana porque supuestamente cargaba drogas, destinadas a Estados Unidos. Sin evidencias que confirmaran dichos cargos, un misil de este país pulverizó la embarcación sin dejar huella de quiénes eran sus tripulantes ni del cargamento que transportaban. No se puede justificar el narcotráfico, pero antes de juicios sumarios es necesario comprobar que efectivamente se estaba cometiendo un delito y en consecuencia proceder como establece la ley. “Matarlos en caliente”, sin evidencias claras que confirmen la comisión de un delito, es una violación flagrante de la ley estadunidense y, por extensión, de tratados internacionales. No parece ser la mejor forma de derrotar a Nicolás Maduro.

En un capítulo más de una saga vengativa que nadie sabe a ciencia cierta como terminará, fue la censura de los programas de entretenimiento, como el de Jimmy Kimell y de Steven Colbert. Persiste la amenaza de suspender programas similares por el hecho de exponer, con un poco de sal, los yerros y arbitrariedades del gobierno. Se creía que la censura sólo ocurría en algunas dictaduras. Trump, quien tanto la criticó, sin el menor rubor, la ha puesto en práctica en su propio país. El hecho más reciente es la forma en que fueron violentados los principios jurídicos a que se debe el Departamento de Justicia para forzar a que James Comey, ex director de la FBI, fuera indiciado por haber investigado la posible colusión de Rusia con la campaña de Donald Trump en las elecciones de 2016. Trump lo celebró y rubricó el odio que siente contra Comey y quienes participaron en dicha investigación.