dán Augusto López Hernández hizo varias menciones enigmáticas, algunas de ellas con aire entre vengativo y retador, durante la conferencia de prensa que organizó este viernes en un intento de control de daños, luego que en el noticiero estelar de Televisa se habían dado a conocer documentos que le exhibieron en grave discordancia entre ingresos millonarios que recibió y lo que reportó a las autoridades fiscales.

A lo largo de una relatoría de bienes e ingresos económicos que le mostró como un político cuatroteísta con conflictos cuando menos éticos de interés, el ex gobernador de Tabasco advirtió, cuando le preguntaron si sus problemas recientes se deben a fuego amigo, que él sabe quién o quiénes están detrás de lo que le ha sucedido, aunque no quiso dar nombres y apellidos, dejando en todo caso el asunto “al tiempo”, pues más adelante, aseguró, dará una especie de “dictamen”.

En especial causó curiosidad el señalamiento irónico de que ahora “el pato mayor le tira a las escopetas”. La palmípeda referencia podría tener una traducción avícola encaminada hacia los máximos niveles de la élite política actual, si se mantuviera la hipótesis del fuego amigo. ¿A quién le quedaría tal etiqueta de ánade mayor?

Lo malo fue que el denunciante prefirió hacerse pato, parapetado en su autodeclarada condición de escopeta recordatoria en tono denso de que él había sido secretario de Gobernación, así que, ¿cuál pato podría ser mayor que el que habitó Bucareli? En todo caso, socarrón, sentencioso, planteó que a todo santo le llega su capillita.

Lo cierto es que Adán Augusto dio más material para la especulación y, sobre todo, para el análisis contable y las preguntas relacionadas con el volumen en apariencia ventajoso de impuestos pagados ante el volumen de ingresos que ha recibido en diversos momentos de su carrera política por prestación de “servicios personales”, por ejemplo, que le fueron contratados por empresas que a la vez fueron sumamente beneficiadas con contratos de gobiernos 4T.

A Adán Augusto le persigue, implacable, el tema de la responsabilidad política y eventualmente judicial en cuanto a la designación de un jefe policiaco en Tabasco que, al mismo tiempo, fue jefe de un grupo criminal preponderante, La Barredora. Ahora le han arrojado reflectores de inculpación con documentos supuestamente del Servicio de Administración Tributaria (donde fue administradora general de auditoría fiscal su hermana Rosalinda, ya fallecida, que además fue esposa del entonces gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón). Recuérdese que, en la búsqueda de ser candidato presidencial de Morena, López Hernández fue un ejemplo de derroche de recursos de procedencia oscura.