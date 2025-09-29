E

n México sobra la tierra, pero falta el agua. Así como en tiempos del porfiriato un grupo de magnates se adueñó de enormes latifundios, así ahora un grupo de poderosas empresas y particulares controlan grandes cantidades de agua, mientras comunidades enteras padecen sed. Hará mucho ruido la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, prevista para hoy, aunque no podrá tener efecto retroactivo. Entre los corporativos afectados se cuentan refresqueras, cerveceras, inmobiliarias, grupos hoteleros, una nueva versión de agricultores aguafundistas. La presidenta Sheinbaum incluirá en la reforma el principio de que será el Estado el que regule la entrega de concesiones, por lo que ya no será permitida su venta entre particulares. La reforma tocará intereses muy poderosos y generará múltiples litigios.

Revocan visa a La Borrega

El diputado de la alianza Juntos Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y Verde) Mario Alberto López Hernández, ya no podrá pasar a Brownsville o algún otro lugar de Estados Unidos porque le fue revocada su visa. El también ex alcalde de Matamoros, Tamaulipas, supuestamente habría sido retenido por muchas horas por la migra cuando intentaba cruzar la frontera, aunque lo niega. El gobierno estadunidense simplemente revoca visas sin dar ninguna explicación pública. No hay recurso de apelación. También perdió su visa el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Aprovechó su visita a Nueva York con motivo de la asamblea de la ONU para atizarle a Donald Trump.

El debate sobre el Tylenol

El Tylenol (acetaminophen) se sigue vendiendo en la farmacias libremente en diferentes dosis y presentaciones, a pesar de la advertencia de Trump de que es la causa del autismo, sin presentar evidencias científicas. Aunque tampoco es médico, su secretario de Salud, Robert F. Kennedy, avala la teoría trumpiana y además recomienda la leucovorina para tratar dicha enfermedad… a pesar de que no hay suficientes estudios que avalen la idea. La mayoría de los científicos creen que el trastorno neurológico es el resultado de una compleja interacción de factores genéticos y ambientales.

Nuestros migrantes

México no dejará de velar por sus connacionales en el exterior, expresó el canciller Juan Ramón de la Fuente en la asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Trump había dicho que es hora de terminar con este “fracasado experimento de fronteras abiertas”. Y remató: “sus países se están yendo al infierno”. México es un país de migrantes. La mayor parte de los que viven en Estados Unidos son mexicanos y la posición del gobierno de la presidenta Sheinbaum es firme: defenderlos. Además, constituyen la principal fuente de divisas de nuestro país.