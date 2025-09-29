Se oponen al grupo de amistad México-Israel

a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la ONU se han referido el genocidio de Israel en Palestina.

Resulta inadmisible que en la Cámara de Diputados hoy a mediodía pretendan instalar un Grupo de Amistad México-Israel, cuya presidencia y vicepresidencias ostentan los diputados Miguel Alejandro Alonso Reyes (PRI), Carlos Arturo Madrazo Silva (PVEM) y Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), además de seis morenistas, uno del PAN y uno del PVEM.

A casi dos años de que Israel aceleró el genocidio que lleva décadas cometiendo; no ha respetado las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto al “plausible” genocidio y tampoco desmanteló los muros de anexión-apartheid, CIJ 2004. Asimismo no respetó la resolución 181 de la ONU (1947), ni la 194 (1948) sobre el derecho a retorno de los refugiados palestinos. El 18 de septiembre venció el plazo que la Asamblea General de la ONU fijó para poner fin a la ilegal ocupación de Palestina. En los dos años, además de Palestina, Tel Aviv también ha bombardeado Líbano, Siria, Irán, Yemen, Irak y Qatar.

¿Con quién y para qué quieren entablar un grupo de amistad los diputados? La historia de Israel es de agraviar de las peores formas y permanente al pueblo palestino, a expensas del respeto al derecho internacional y en contra de todo principio de política exterior de México. ¡La amistad con quien comete genocidio es complicidad!

Firmas colectivas: Judíes por Palestina libre, Palestina Mx-BDS Mx, Academicxs con Palestina, Justicia Pro Persona y sumándose. Silvana Rabinovich, Enrique Rajchenberg, Margara Millan, Sabina Longhitano, Clara Ferri, Eduardo Mosches, Claudio Albertani, Arlín Medrano, Alberto Hìjar Serrano, Andrea Hìjar, Ursula Pruneda, Ishtar Mubarak, Julianna Neuhouser, Marcela Hersch, Blanca Mónica Marín, Benjamin Valdés, Débora Poo Soto y 242 firmantes. Rúbricas completas en https://bit.ly/4gMxL3Y

Solicita atención del Grupo Banamex

Manuel Romo Villafuerte, director general de Grupo Financiero Banamex:

Respetable señor director, me veo en la necesidad de molestarlo con un problema al parecer sencillo, el cual, a pesar de mis gestiones e insistencia, no ha podido resolverse en otra instancia de Banamex, uno de los bancos más importantes y de mayor tradición en México. Desde hace más de un año en mi cuenta de nómina (número de cliente 127735636) indebidamente se me ha descontado mensualmente, por parte de Prestamos Felices, un supuesto cargo domiciliado por la cantidad de 7 mil 415 pesos, a pesar de que de cada mes realizo la cancelación del mismo.

Por fortuna, Grupo Banamex a su digno cargo, hasta el 1º de agosto me ha rembolsado el cargo no reconocido. El gran problema para mí surge el 1º de septiembre: como es costumbre, se me vuelve a descontar la cantidad de 7 mil 415 pesos. El 2 de septiembre acudo a la sucursal 0926 y para mi sorpresa me dicen que ya no es posible que me gestionen el reverso, pues la autorización no existe.

Señor director, sé que no soy la única persona que tiene este problema, y para muestra adjunto copia de un texto publicado en el diario La Jornada, sección Economía, del 7 de septiembre de este año, página 15: “Cobranza indebida, la pesadilla para muchos usuarios de crédito”. Agradezco enormemente su atención a la solución de esta solicitud que, como usted comprenderá, y como hace hincapié el encabezado de La Jornada, es una pesadilla la cobranza indebida.