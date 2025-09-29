L

a noche del sábado pasado en la localidad costera de Southport, Carolina del Norte, un individuo disparó desde una lancha contra una multitud que se encontraba en tierra; mató a tres personas y lesionó a varias más. Unas horas más tarde, en la mañana del domingo, otras dos personas fueron asesinadas por un individuo que abrió fuego en una iglesia mormona de Grand Blanc, Michigan, y fue abatido por la policía. Ambos hechos son parte del escenario cotidiano de violencia extrema e irracional que impera en Estados Unidos desde hace décadas, como lo son el asesinato del propagandista de ultraderecha Charlie Kirk el 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, y el tiroteo del miércoles 24 en el que murió un inmigrante detenido y otros dos resultaron gravemente heridos en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas. Y aunque se trate en todos los casos de acciones repudiables desde cualquier punto de vista, no son de ninguna manera motivo de sorpresa.

Lo que sí puede considerarse una faceta novedosa en esa suerte de fervor homicida que casi a diario causa tragedias en las más diversas comunidades del país vecino es el afán del gobierno de Donald Trump por instrumentarlas en su discurso de odio contra toda oposición y disidencia y presentarlas como acciones motivadas por lo que el presidente estadunidense llamó “la constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas radicales de izquierda”, un saco en el que mete a todas las disidencias y oposiciones políticas y sociales de su país y les suma a enemigos inventados, como los trabajadores inmigrantes. Más aun, personeros gubernamentales amagan con emprender una persecución basada en la falacia de que los tiradores estarían adscritos a ideologías contrarias al conservadurismo de derecha de la actual administración. La falsedad es insostenible. Una rápida revisión de las masacres perpetradas por individuos solitarios en tiempos recientes en Estados Unidos permite establecer sin lugar a dudas que no existe entre ellos ningún denominador ideológico común, y que los blancos de esos ataques criminales pueden ser desde centros de reunión de la diversidad sexual hasta templos de diversas denominaciones, centros de trabajo, supermercados frecuentados por mexicanos o escuelas primarias, preparatorias y universidades.