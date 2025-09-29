Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 31
Tras el tiroteo e incendio de ayer en una iglesia mormona en Michigan, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, por conducto de consulado de México en Detroit, mantiene contacto con las autoridades correspondientes “para ofrecer apoyo y verificar si algún nacional mexicano ha sido afectado”.
Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la SRE, planteó la asistencia del gobierno mexicano –en caso de requerirse– a través del consulado en Detroit o del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas.
También pidió a la comunidad mexicana seguir las indicaciones de las autoridades y evitar la zona del incidente. Además, habilitó los números telefónicos 313-580-7426 y 520-623-7874 (CIAM) para quienes requieran atención.