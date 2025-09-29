De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 31

Tras el tiroteo e incendio de ayer en una iglesia mormona en Michigan, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, por conducto de consulado de México en Detroit, mantiene contacto con las autoridades correspondientes “para ofrecer apoyo y verificar si algún nacional mexicano ha sido afectado”.

Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la SRE, planteó la asistencia del gobierno mexicano –en caso de requerirse– a través del consulado en Detroit o del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas.