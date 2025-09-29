Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 31
Grand Blanc., Cuatro muertos y ocho heridos fue el saldo de un ataque a tiros perpetrado por el ex marine Thomas Jacob Sanford, contra una iglesia mormona en Michigan, que también incendió, durante los servicios de este domingo. El atacante fue abatido.
El presidente estadunidense, Donald Trump, calificó el tiroteo de “horrendo”. “Parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”, escribió en Truth Social. “¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe cesar inmediatamente!”, añadió.
Cientos de personas se encontraban dentro de una capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el municipio de Grand Blanc, Michigan, cuando Sanford embistió la puerta principal con una camioneta tipo pickup de cuatro puertas que portaba dos banderas estadunidenses en la caja. Luego descendió del vehículo y comenzó a disparar, indicó el jefe de policía William Renye. Los investigadores creen que incendió el edificio “deliberadamente”.
Los agentes acudieron tras una llamada al 911 y llegaron a la iglesia en minutos, dijo el mando de seguridad pública. Cuando el sospechoso salió del templo, dos policías lo persiguieron y “se enfrentaron en un tiroteo”, detalló Renye a los periodistas. Abatieron al agresor unos 7 minutos después.
Del lugar salieron llamas y humo durante horas antes de que el incendio fuera sofocado.
La policía identificó al agresor como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, del vecino poblado de Burton, pero no especificó el motivo del ataque. Según el diario Clarkson News, Sanford es ex marine que alcanzó el rango de sargento y recibió cuatro medallas por sus servicios, entre ellas la de buena conducta y la de labor contra el terrorismo.
Horas antes, un ataque de un hombre armado contra una multitud dejó tres muertos y ocho heridos en un bar frente al mar en una ciudad costera de Oak Island, unos 48 kilómetros al sur de Wilmington, Carolina del Norte. El sospechoso fue identificado como Nigel Edge, de 40 años, y está bajo custodia.
En tanto, las autoridades del estado de Oregon presentaron una acción judicial para detener el despliegue de tropas en la ciudad de Portland, en el noroeste, un día después de que Trump ordenó la medida, que ya ha aplicado en Los Ángeles y Washington.