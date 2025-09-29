▲ El templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, fue incendiado presuntamente por el hombre armado. Foto Captura del video de JulieJ@Malkowski6April vía Ap

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025

Grand Blanc., Cuatro muertos y ocho heridos fue el saldo de un ataque a tiros perpetrado por el ex marine Thomas Jacob Sanford, contra una iglesia mormona en Michigan, que también incendió, durante los servicios de este domingo. El atacante fue abatido.

El presidente estadunidense, Donald Trump, calificó el tiroteo de “horrendo”. “Parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”, escribió en Truth Social. “¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe cesar inmediatamente!”, añadió.

Cientos de personas se encontraban dentro de una capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el municipio de Grand Blanc, Michigan, cuando Sanford embistió la puerta principal con una camioneta tipo pickup de cuatro puertas que portaba dos banderas estadunidenses en la caja. Luego descendió del vehículo y comenzó a disparar, indicó el jefe de policía William Renye. Los investigadores creen que incendió el edificio “deliberadamente”.

Los agentes acudieron tras una llamada al 911 y llegaron a la iglesia en minutos, dijo el mando de seguridad pública. Cuando el sospechoso salió del templo, dos policías lo persiguieron y “se enfrentaron en un tiroteo”, detalló Renye a los periodistas. Abatieron al agresor unos 7 minutos después.