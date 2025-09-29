Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 30

Buenos Aires., Los anuncios del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre la “ayuda” de 20 mil millones de dólares ofrecida por su par de Estados Unidos, Donald Trump, que significa la injerencia de Washington en este país, ya que establece que el dinero apoyará su campaña para las elecciones legislativas de octubre, que el magnate parece haber confundido con presidenciales, implican concesiones en todos los terrenos, como la instalación de bases militares, que ya están en el sur de país.

Diputados y senadores preparan una convocatoria para debatir las leyes violadas, como la 25.880, que prohíbe que militares extranjeros realicen misiones en territorio argentino sin autorización legislativa, y otras que establecen que cualquier concesión de este tipo afectan la soberanía nacional.

Milei incrementó y continuó la política de defensa y seguridad pactada por el ex presidente derechista Mauricio Macri (2015-2019), hoy aliado al gobierno, que autorizó la presencia de tropas estadunidenses, y un campamento en Neuquén, provincia patagónica cercana a yacimientos petrolíferos de Vaca Muerta.

En 2017, Macri firmó con la Guardia Nacional de Georgia (ex boinas verdes) para que esas tropas “especiales” pudieran ingresar al país, en caso de “necesidades mutuas”, acuerdo que sigue vigente.

Además, el sur está siendo ocupado por lo que llaman “colonos” de familias israelíes, denuncian pobladores.

En 1995, el ex presidente Carlos Menem firmó un decreto para instalar una base de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) para “detectar explosiones nucleares” desde ese lugar en Tolhuin, la segunda ciudad de Tierra del Fuego, llamada provincia del fin del mundo, en el extremo sur.

En noviembre de 2017, la NASA ya operaba ahí cuando ocurrió el extraño hundimiento del único submarino Ara San Juan, y el primer buque que salió a explorar el caso era de la NASA. Entonces, la secretaria de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich, firmó un acuerdo con la entonces gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Andrea Bertones para instalar un Centro de Inteligencia Regional, donde especialistas extranjeros enseñarían y asesorarían en el combate “al crimen organizado y el terrorismo”. Esto nunca se desmanteló.