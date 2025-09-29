▲ Familiares de los detenidos en la reciente protesta social en Ecuador marcharon el fin de semana en la localidad de Otavalo para exigir la liberación. Foto tomada de la red social de la Conaie

Afp y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 30

Quito. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización en su tipo en el país, denunció el asesinato de un manifestante de un pueblo originario a manos de las fuerzas armadas ayer durante el paro nacional indefinido contra el alza a los precios del combustible.

Más tarde, el mando castrense reportó que 12 militares resultaron heridos cuando custodiaban un convoy de alimentos que abastecería a zonas del norte, y fueron “emboscados” por grupos “infiltrados”.

La eliminación del subsidio al diésel, que esta vez incrementó el valor del combustible de 1.80 a 2.80 dólares por galón, ya provocó violentas protestas durante los gobiernos de los ex presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso en 2019 y 2022, respectivamente, estas últimas con un saldo de seis muertos y más de 600 heridos.

La Conaie aseguró que el comunero kichwa Efraín Fuerez, de 46 años, fue “acribillado con tres disparos” y murió ayer en el hospital de Cotacachi, a poco más de 100 kilómetros de Quito. Al cierre de esta edición, ni la policía ni el ejército se habían pronunciado sobre la acusación.

“Responsabilizamos a (el presidente) Daniel Noboa, exigimos una investigación inmediata y justicia para Efraín y su comunidad”, expusieron representantes del movimiento autóctono en la red social X sobre el “padre de dos hijos y pilar de su familia”.

Imágenes compartidas por la Conaie en redes sociales muestran a dos hombres en el suelo, uno aparentemente herido y el otro intentando socorrerlo. Segundos después, un grupo de militares se baja de un tanque y los ataca a patadas.

La organización de defensa de derechos humanos Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, la primera en denunciar la muerte, rechazó el “uso letal e ilegítimo de la fuerza pública”.