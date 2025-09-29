Afp y Xinhua

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 29

Teherán. Irán calificó este domingo de “injustificable” el restablecimiento de las sanciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por su programa nuclear, después del fracaso de las negociaciones con las potencias occidentales y llamó a los demás países a no aplicar estas medidas que pueden lastrar duramente a su economía.

Por su parte, el presidente Masoud Pezeshkian insistió ayer en la “disponibilidad” de Teherán “a un diálogo lógico, equitativo y justo”, pero matizó: “No aceptaremos nunca una negociación que nos causaría nuevos problemas y dificultades”.

Las medidas incluyen un embargo de armas y un congelamiento de activos y actividades bancarias de empresas y particulares vinculados a los programas nuclear y balístico de Irán; la entrada en vigor de estas medidas ya hizo que se descalabrara la moneda local.

La ONU, que confirmó ayer la puesta en marcha de las sanciones, llamó a todos los países miembros a aplicar estas medidas, recogidas en resoluciones previas. Pero la implementación práctica depende de cada nación y no está claro cómo reaccionará China, que compra importantes cantidades de petróleo iraní.