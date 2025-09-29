Ap

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 29

Washington. El presidente Donald Trump hablará, en una reunión convocada apresuradamente para mañana, ante los principales líderes militares, según un funcionario de la Casa Blanca.

Cientos de generales y almirantes –comandantes de rango de una estrella o más y sus principales asesores– han sido convocados de todo el mundo a la base del cuerpo de marines en Quantico, Virginia, con poco aviso previo por parte del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El funcionario de la Casa Blanca no estaba autorizado para discutir los planes del presidente antes de un anuncio público sobre su asistencia y habló bajo condición de anonimato.

Trump declaró a NBC News en una entrevista ayer que hablarían “sobre lo bien que estamos militarmente, de estar en gran forma, de muchas cosas buenas y positivas”.

La noticia sobre la reunión se conoció el jueves y no se proporcionó inicialmente ninguna razón. El mandatario parecía no estar al tanto cuando fue cuestionado por los reporteros durante una aparición en la Oficina Oval.

“Estaré allí si me quieren, pero ¿por qué es un asunto tan importante?”, reflexinó Trump.

El funcionario indicó que la participación del presidente no era parte del plan original para la reunión, pero que decidió asistir.

La participación del magnate aumenta la probabilidad de un acto politizado frente a una audiencia no partidista de líderes militares. En junio, pronunció comentarios al estilo de campaña ante personal uniformado en Fort Bragg, Carolina del Norte, donde atacó a su predecesor demócrata, Joe Biden.