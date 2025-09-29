Reportan 4 muertos // Washington sopesa vender cohetes Tomahawk a Kiev
Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 29
Kiev. Un ataque masivo con cientos de drones y misiles lanzados por Rusia contra Ucrania dejó ayer al menos cuatro muertos en Kiev, entre ellos una niña de 12 años, y más de 70 heridos en todo el país, informaron las autoridades.
Desde Washington, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance anunció que su país sopesa la posibilidad de vender a Ucrania misiles de crucero Tomahawk, en declaraciones a Fox News.
Rusia lanzó un total de 595 drones explosivos y señuelos, así como 48 misiles, informó la fuerza aérea de Ucrania. Las baterías antiaéreas lograron derribar o bloquear 566 drones y 45 misiles. La andanada de bombardeos nocturnos duró 12 horas, según Kiev. La vecina Polonia hizo despegar aviones cazas para asegurar su espacio aéreo.
“Moscú quiere seguir luchando y matando y no merece más que la presión más severa por parte de todo el mundo”, reaccionó el presidente ucranio, Volodymir Zelensky.
Mark Serguéiev, un habitante de Kiev, y su familia dormían cuando un misil impactó su apartamento en la noche. “Todavía no puedo creer que los niños estén vivos (...) El techo fue arrancado justo encima de la cama de mi hijo mayor”, contó el hombre de 35 años a la Afp.
Anna, de 26 años, explicó que su apartamento estaba cubierto de escombros: “Escuché un cohete volar durante mucho tiempo, luego hubo una explosión y las ventanas se rompieron”.
Zelensky publicó un video en el cual se observan edificios en llamas.
Más de 70 personas resultaron heridas en 11 regiones ucranias afectadas por los bombardeos, indicó en Telegram el ministro del Interior, Igor Klymenko.
En Kiev, cuatro personas murieron, según las autoridades locales.
Los servicios de rescate indicaron que el cuerpo de la niña fallecida fue sacado de entre los escombros de un edificio residencial en el distrito de Solomianski, donde también murieron dos personas en un instituto de cardiología.
Otra persona fue hallada fallecida en el lugar del ataque contra un centro civil, indicó Klymenko.
El ministerio de Defensa ruso afirmó este domingo haber atacado “empresas del complejo militar-industrial ucranio”.
La ciudad de Zaporiyia, en el sureste, fue alcanzada “al menos cuatro veces”, aseguró el gobernador regional Iván Fiódorov, quien informó de 34 heridos.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció el domingo el refuerzo de su “vigilancia” en la región báltica, tras los presuntos sobrevuelos de drones en Dinamarca, que ayer reportó que observó varios artefactos.
Zelensky habló ayer con Mark Rutte, jefe de la OTAN, y ambos dirigentes discutieron formas de “reforzar” el denominado programa PURL, una iniciativa de Washington y la alianza para que Canadá y los aliados europeos compren armas estadunidenses con destino a Ucrania.
El mandatario ucranio también indicó que habló este domingo con el presidente finlandés, Alexander Stubb, y con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.
“La unidad de los europeos proporcionará una respuesta firme a esta amenaza”, afirmó Zelensky.
En las semanas recientes, varios países europeos han acusado a Rusia de haber violado su espacio aéreo con drones y cazas, lo que la OTAN considera una prueba de su determinación. Moscú ha negado tener la intención de atacar a un país miembro de la alianza.