▲ El bombardeo lanzado por Rusia dejó daños en una zona residencial a las afueras de la capital ucrania. Foto Afp

Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 29

Kiev. Un ataque masivo con cientos de drones y misiles lanzados por Rusia contra Ucrania dejó ayer al menos cuatro muertos en Kiev, entre ellos una niña de 12 años, y más de 70 heridos en todo el país, informaron las autoridades.

Desde Washington, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance anunció que su país sopesa la posibilidad de vender a Ucrania misiles de crucero Tomahawk, en declaraciones a Fox News.

Rusia lanzó un total de 595 drones explosivos y señuelos, así como 48 misiles, informó la fuerza aérea de Ucrania. Las baterías antiaéreas lograron derribar o bloquear 566 drones y 45 misiles. La andanada de bombardeos nocturnos duró 12 horas, según Kiev. La vecina Polonia hizo despegar aviones cazas para asegurar su espacio aéreo.

“Moscú quiere seguir luchando y matando y no merece más que la presión más severa por parte de todo el mundo”, reaccionó el presidente ucranio, Volodymir Zelensky.

Mark Serguéiev, un habitante de Kiev, y su familia dormían cuando un misil impactó su apartamento en la noche. “Todavía no puedo creer que los niños estén vivos (...) El techo fue arrancado justo encima de la cama de mi hijo mayor”, contó el hombre de 35 años a la Afp.

Anna, de 26 años, explicó que su apartamento estaba cubierto de escombros: “Escuché un cohete volar durante mucho tiempo, luego hubo una explosión y las ventanas se rompieron”.

Zelensky publicó un video en el cual se observan edificios en llamas.

Más de 70 personas resultaron heridas en 11 regiones ucranias afectadas por los bombardeos, indicó en Telegram el ministro del Interior, Igor Klymenko.

En Kiev, cuatro personas murieron, según las autoridades locales.