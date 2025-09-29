▲ El ataque al rascacielos Macca provocó una nube de humo en la ciudad de Gaza. Los ahí refugiados fueron evacuados antes Foto Afp

Ap, Reuters, Sputnik y The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 28

El Cairo., Al menos 79 muertos dejaron los ataques israelíes en la franja de Gaza ayer, cuando tanques israelíes se adentraron a los barrios residenciales provocando destrucción en infraestructuras, viviendas, edificios y barrios, lo que dificulta que los equipos médicos lleguen a las personas heridas y atrapadas bajo los escombros.

Una fuente del hospital Al Ahli reportó que un niño estaba entre las dos personas que perecieron en un bombardeo en el barrio de Sabra, en el sur de la ciudad de Gaza, reportó el medio catarí Al Jazeera; a su vez, Sayed Baker, un palestino que se refugia cerca del nosocomio al Shifa, relató que las explosiones por parte de las fuerzas israelíes “eran incesantes”.

El sanatorio Al Helou, donde se atiende a 12 bebés prematuros, fue alcanzando por dos proyectiles de artillería, indicaron fuentes médicas a la agencia de noticias Wafa, mientras personal sanitario aseguró que más de 90 personas permanecen atrapadas en el nosocomio, debido a que vehículos de combate israelíes bloquean la puertas.

Las fuerzas israelíes informaron que atacaron la torre Macca, de 16 pisos, después de conminar a los residentes a que evacuaran y donde no se reportaron víctimas. Los mandos militares aseguraron que el edificio albergaba “infraestructura bélica de Hamas”. El ataque se suma a una serie de demoliciones de las recientes semanas con las que las fuerzas armadas de Israel expanden su ofensiva.

Las Brigadas Al Qassam, brazo militar de Hamas, anunciaron que perdieron contacto con dos rehenes israelíes (Omri Miran y Matan Angrest) debido a las operaciones militares y los violentos ataques en los barrios de Sabra y Tel al Hawa de los pasados dos días. El ala castrense pidió a Tel Aviv que retire sus tropas y suspenda los ataques aéreos durante 24 horas para que los combatientes recuperen a los cautivos.