Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 34

Nezahualcóyotl, Méx., Decenas de viviendas permanecen inundadas en al menos cinco colonias de este municipio, luego de los aguaceros del sábado en el oriente del estado de México. El ayuntamiento desplegó más de mil elementos y servidores públicos para auxiliar a la población.

Casas ubicadas en Las Águilas, ampliación Vicente Villada, Evolución, Metropolitana 2 y Metropolitana 3, amanecieron ayer bajo el agua con tirantes de hasta 40 centímetros en su interior; en las calles el nivel rebasó el medio metro de altura. Las familias afectadas pasaron la noche del domingo en el segundo nivel de sus inmuebles o con vecinos que no resultaron perjudicados, o con familiares.

En las partes bajas de las viviendas se anegaron cocinas, salas, patios, baños y cisternas. Enseres como comedores, sillas, muebles, aparatos electrónicos y electrodomésticos quedaron inservibles.

Armando Sarmiento, residente de la calle San Ángel, en la colonia ampliación Vicente Villada, explicó que perdió su sala, cocina, comedor y enseres al inundarse la planta baja de su casa.

“El sábado por la noche, durante la tormenta se empezó a salir el agua del drenaje, la calle se anegó y después de una hora estaba encharcado el patio luego el agua se metió a la sala.”

Explicó que “el agua alcanzó unos 30 centímetros en la planta baja lo que dejó daños en los muebles, refrigerador y cocina integral. Nos resguardamos en el segundo piso, tengo a mi esposa enferma en la parte de arriba y se me complica pues tengo que bajar a preparar su desayuno, su medicina y por su insulina que estaba en el refrigerador”.