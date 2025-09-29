En Coahuayana, asesinan a dos guardias comunitarios
Morelia, Mich., Presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación balearon e incendiaron con drones explosivos tres avionetas tipo Cessna, que se encontraban en la pista de aterrizaje de un hangar del municipio de Tepalcatepec, y en un hecho casi simultáneo, en un enfrentamiento en Coahuayana, mataron a dos guardias comunitarios del grupo que encabeza Héctor Zepeda, El Teto.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán revelaron que de las tres avionetas atacadas en el poblado de Magallanes, del ejido La Parotita, en los límites de Tepalcatepec con el estado de Jalisco, una fue destruida y las restantes, utilizadas para labores de fumigación de cultivos, resultaron dañadas por esquirlas y el fuego.
Revelaron también que personal de la FGE junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron al poblado El Ahijadero, municipio de Coahuayana, en la zona selvática que comunica con Tecomán, Colima, donde encontraron el cadáver de un hombre con impactos de bala en el patio de un domicilio; mientras, un segundo cuerpo fue localizado en una camioneta baleada.
Uno de los fallecidos fue identificado como Rafael C. de 22 años, de oficio albañil y vecino de El Ahijadero; el segundo era conocido como Jorge, de unos 50 años, comerciante y residente de la cabecera de Coahuayana.
Por su parte, habitantes de El Ahijadero denunciaron que luego de la irrupción de los hombres armados a la localidad desapareció un joven que había salido a realizar labores en el campo.
El gobierno de Coahuayana, en su página de Facebook, publicó un comunicado en el que avisa que se “suspenden las actividades escolares para el lunes 29 de septiembre en todos los niveles educativos por los problemas de inseguridad”.
En otro hecho delictivo, supuestos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que se desplazaba en seis camionetas, realizaron bloqueos y quemas de vehículos en diferentes puntos de la carretera Erongarícuaro-Pátzcuaro, a la altura de las poblaciones de Santa Ana Chapitiro y San Pedro Pareo.
En este contexto, Bryan Antonio García, presunto jefe de plaza en el estado de México del grupo criminal La familia michoacana, fue detenido este fin de semana por autoridades federales junto con un cómplice, durante un operativo coordinado entre autoridades federales y locales.
El gabinete de seguridad federal informó ayer que la captura de ambas personas forma parte del reforzamiento de estrategias para desarticular objetivos prioritarios del crimen organizado, y representa un golpe a la estructura delictiva que opera en la región norte del territorio mexiquense.