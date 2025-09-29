▲ Una de las naves tipo Cessna quedó destruida y las restantes –utilizadas para labores de fumigación de cultivos– resultaron dañadas por esquirlas y el fuego, en la pista de aterrizaje La Parota, Michoacán. Foto La Jornada

Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 34

Morelia, Mich., Presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación balearon e incendiaron con drones explosivos tres avionetas tipo Cessna, que se encontraban en la pista de aterrizaje de un hangar del municipio de Tepalcatepec, y en un hecho casi simultáneo, en un enfrentamiento en Coahuayana, mataron a dos guardias comunitarios del grupo que encabeza Héctor Zepeda, El Teto.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán revelaron que de las tres avionetas atacadas en el poblado de Magallanes, del ejido La Parotita, en los límites de Tepalcatepec con el estado de Jalisco, una fue destruida y las restantes, utilizadas para labores de fumigación de cultivos, resultaron dañadas por esquirlas y el fuego.

Revelaron también que personal de la FGE junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron al poblado El Ahijadero, municipio de Coahuayana, en la zona selvática que comunica con Tecomán, Colima, donde encontraron el cadáver de un hombre con impactos de bala en el patio de un domicilio; mientras, un segundo cuerpo fue localizado en una camioneta baleada.

Uno de los fallecidos fue identificado como Rafael C. de 22 años, de oficio albañil y vecino de El Ahijadero; el segundo era conocido como Jorge, de unos 50 años, comerciante y residente de la cabecera de Coahuayana.