Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 34

San Salvador Atenco, Méx., Con el recibimiento de 18 integrantes de la familia Abed, refugiados palestinos en México, y al grito de “Paren ese genocidio” y “Viva Palestina”, ayer se clausuró en la explanada de San Salvador Atenco la tercera feria del maíz realizada por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), y campesinos, quienes ofrecieron sus productos cosechados en las tierras donde se planeaba la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Decenas de productores ofrecieron maíz, tortillas, amaranto, ahuautle, alga espirulina, verduras, frutas, miel, chocolate, leche, huevo, quesos, diversos platillos preparados, y artesanías, entre otras mercancías.

Además, se llevaron a cabo actos culturales y musicales; se colocaron módulos de información sobre los tipos de maíz e impartieron conferencias sobre el rescate del lago de Texcoco y sus productos.

En el acto, el frente dio la bienvenida a los integrantes de la familia Abed, refugiados palestinos, quienes también participaron ofreciendo sus alimentos típicos.