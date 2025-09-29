▲ Integrantes del ejido Las Margaritas, en San Luis Potosí, durante una reunión la noche del jueves, antes del operativo en el que se retiró la cerca de púas y alambre que fue colocada hace tres años por el aparato industrial potosino en un ejido de Real de Catorce, que forma parte de la Ruta Wixárika. Foto Alfredo Valadez Rodríguez

▲ Labores de desalambrado realizadas por ejidatarios potosinos y sus familias, con el acompañamiento y resguardo de elementos de la Guardia Nacional. Foto Alfredo Valadez Rodríguez

Alfredo Valadez Rodríguez

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 33

Real de Catorce, SLP., En una acción considerada histórica por líderes ejidales y grupos ecologistas, así como un precedente nacional, este fin de semana se dio “el primer paso” conjunto, entre miembros de la sociedad y representantes de los tres niveles del gobierno, para frenar la expansión depredadora de la agroindustria, la minería y el sector inmobiliario, que durante más de 34 años se ha apropiado de miles de hectáreas, reservas de agua y recursos naturales de San Luis Potosí.

La operación, en la que participaron unas 200 personas, consistió en el retiro de dos tramos de cercas de alambre de púas, de 3.8 y 1.6 kilómetros de longitud, respectivamente, colocados ilegalmente por sujetos que habrían sido contratados por el aparato industrial potosino en 2022.

Para ello, se ampararon en una asamblea que realizaron ex integrantes del ejido Las Margaritas, violando normas locales y federales, ya que son tierras de uso común, que además forman parte de un área natural protegida. La ley prohíbe expresamente parcelas territorios bajo esas categorías.

La medida se realizó en presencia de unos 50 representantes de distintas comunidades wixárikas de Durango, Jalisco y Nayarit –en su calidad de terceros interesados–, pues son los guardianes y protectores de la Ruta Sagrada del Wirikuta, que cruza justamente por el predio de más de 5 mil 200 hectáreas de uso común, del ejido Las Margaritas, el cual denunciaron, ya había sido “seccionado” con una valla de alambre de púas.

El modus operandi

Detrás de los ex integrantes de la mesa directiva del ejido Las Margaritas, están los cabilderos de las firmas de la agroindustria potosina, que producen jitomate, chile, huevo y carne de cerdo. Se les identifica por su modus operandi: primero intervienen en asambleas ejidales para conseguir que tierras de uso común, sean seccionadas y convertidas en parcelas. Después promueven los cambios de uso de suelo en los ayuntamientos respectivos.

Finalmente, llegan las trasnacionales a adquirir de la agroindustria, en abierta compraventa. Pero en Las Margaritas abortó su plan.

El desalambrado se llevó a cabo el pasado viernes, con la autorización del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que envió a este sitio del altiplano potosino a funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría Agraria, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas e Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Los representantes gubernamentales atestiguaron el desalambrado realizado por ejidatarios potosinos y sus familias, con el acompañamiento y resguardo de elementos de la Guardia Nacional, con lo que se desactivó el riesgo de una confrontación violenta, pues los ex dirigentes ejidales –cuatro-, habían expresado previamente amenazas, contra quien fuera a llevar cabo dicha acción.