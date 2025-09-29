Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 32

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La asamblea de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas y gobiernos en común denunció que, con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y de la policía municipal de Ocosingo, habitantes de Huixtán “quemaron y destruyeron casas” de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Libración Nacional (EZLN), y se adueñaron de un predio “recuperado” en 1994.

Este es el segundo ataque contra el movimiento zapatista en lo que va de los actuales gobiernos federal y estatal, ya que el 24 de abril pasado fueron detenidos en el municipio de Aldama los tsotsiles José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, bases de apoyo del EZLN, acusados de secuestro agravado. Una semana después fueron liberados, luego de la presión nacional e internacional.

La asamblea afirmó que el 22 de abril, el 12 de mayo, 12 de julio y el 29 de agosto pasados “llegaron 30 personas de Huixtán, encabezadas por Emilio Bolom Álvarez, Miguel Bolom Pale, Miguel Vázquez Sántiz y David Seferino Gómez resguardados por el Ejército y la policía municipal de Ocosingo al poblado Belén, del caracol 8 Dolores Hidalgo, donde están viviendo nuestros compañeros bases de apoyo encargados del trabajo colectivo de la región y de trabajos de milpa común con nuestros hermanos no zapatistas. Este predio fue recuperado en 1994”.

En un comunicado, explicó que “tratamos de dialogar con ellos, pero claro nos dijeron que la tierra ya se las entregó el gobierno y tienen los documentos legales. En estas fechas amenazaron y hostigaron a nuestros compañeros diciéndoles que deben salirse de las tierras por las buenas o por las malas; trataron de manipular diciendo que si se ponían de acuerdo con nuestros compañeros los iban a respetar. Destruyeron nuestros letreros y midieron la tierra”.

Señalaron que “ante esas amenazas y por acuerdo de la asamblea de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, acordamos que hay que retirarse, porque hay que planear para defenderse”, pero “el 18, 20 y 22 de septiembre se posicionaron 15 personas en el predio. El 20 de septiembre nuevamente llegaron dos camionetas del Ejército federal, tres de la policía de Ocosingo y cuatro de la fiscalía del estado”.