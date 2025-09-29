▲ Habitantes del municipio de Chenalhó, Chiapas, participaron en la marcha por la paz en Gaza. En la imagen, a su paso por el tramo de la Tijera Chixiltón. Foto Eduardo Gutiérrez

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 32

San Cristóbal de Las Casas, Chis., “Desde Chiapas alzamos la voz por el pueblo palestino que sigue resistiendo a la ocupación y al genocidio”, manifestaron miles de personas que ayer en diversos municipios del estado, realizaron peregrinaciones por la paz en Palestina y para exigir un “alto al exterminio” .

“Nuestra caminata es un gesto de resistencia y esperanza. Hoy alzamos la voz por quienes no pueden hacerlo, por los inocentes que han sido silenciados por la guerra, y por un mundo donde la paz sea una realidad y no sólo un deseo”, expresó uno de los participantes en el recorrido realizado por la parroquia de San Pedro, Chenalhó.

En un comunicado, los organizadores de las movilizaciones informaron que éstas concluyeron con oraciones por la paz mundial y un llamado a las autoridades y a la comunidad internacional para poner fin a la violencia, así como trabajar por soluciones justas y duraderas en los territorios en conflicto.

Otra de las peregrinaciones se llevó a cabo del barrio de Cuxtitali – donde el 20 de octubre pasado fue asesinado el sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez– al templo de Guadalupe.

Vestidos de blanco y con pancartas, los más de 300 católicos exigieron que Israel cese la guerra en contra de Palestina, donde han sido asesinados miles de niños, mujeres y hombres.

Los recorridos fueron convocados “con urgencia”, el 13 de septiembre, por la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que encabeza el obispo Rodrigo Aguilar Martínez.

La sede eclesiástica informó que participaron más de 20 parroquias: Soyatitán, Palenque, Ocosingo, Teopisca, Chenalhó, Las Margaritas, Tumbalá, Socoltenango, La Independencia, Comitán, Las Rosas, San Andrés Larráinzar y San Cristóbal, entre otras, con una asistencia global de “miles” de personas.

“Israel, asesino de niños en Gaza”, corean manifestantes

Simultáneamente, decenas de personas convocadas por diversas agrupaciones y colectivos se manifestaron en la Plaza Catedral de San Cristóbal. Niños, hombres y mujeres corearon: “Israel, asesino de niños”, “desde el río hasta el mar, Palestina vencerá” y “los niños en Gaza, no son una amenaza”.