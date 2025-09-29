Más de 20 parroquias se unieron a peregrinaciones en diversos municipios, informó la diócesis de San Cristóbal de las Casas
Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 32
San Cristóbal de Las Casas, Chis., “Desde Chiapas alzamos la voz por el pueblo palestino que sigue resistiendo a la ocupación y al genocidio”, manifestaron miles de personas que ayer en diversos municipios del estado, realizaron peregrinaciones por la paz en Palestina y para exigir un “alto al exterminio” .
“Nuestra caminata es un gesto de resistencia y esperanza. Hoy alzamos la voz por quienes no pueden hacerlo, por los inocentes que han sido silenciados por la guerra, y por un mundo donde la paz sea una realidad y no sólo un deseo”, expresó uno de los participantes en el recorrido realizado por la parroquia de San Pedro, Chenalhó.
En un comunicado, los organizadores de las movilizaciones informaron que éstas concluyeron con oraciones por la paz mundial y un llamado a las autoridades y a la comunidad internacional para poner fin a la violencia, así como trabajar por soluciones justas y duraderas en los territorios en conflicto.
Otra de las peregrinaciones se llevó a cabo del barrio de Cuxtitali – donde el 20 de octubre pasado fue asesinado el sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez– al templo de Guadalupe.
Vestidos de blanco y con pancartas, los más de 300 católicos exigieron que Israel cese la guerra en contra de Palestina, donde han sido asesinados miles de niños, mujeres y hombres.
Los recorridos fueron convocados “con urgencia”, el 13 de septiembre, por la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que encabeza el obispo Rodrigo Aguilar Martínez.
La sede eclesiástica informó que participaron más de 20 parroquias: Soyatitán, Palenque, Ocosingo, Teopisca, Chenalhó, Las Margaritas, Tumbalá, Socoltenango, La Independencia, Comitán, Las Rosas, San Andrés Larráinzar y San Cristóbal, entre otras, con una asistencia global de “miles” de personas.
“Israel, asesino de niños en Gaza”, corean manifestantes
Simultáneamente, decenas de personas convocadas por diversas agrupaciones y colectivos se manifestaron en la Plaza Catedral de San Cristóbal. Niños, hombres y mujeres corearon: “Israel, asesino de niños”, “desde el río hasta el mar, Palestina vencerá” y “los niños en Gaza, no son una amenaza”.
En su declaración, los organizadores resaltaron que “durante estos dos años de incesante genocidio ha quedado claro que seremos los pueblos movilizados y no los gobiernos al servicio del poder económico, los que pararán la barbarie colonial de la que somos hoy testigos a lo largo y ancho del planeta”.
Luego de agradecer la iniciativa de la diócesis de San Cristóbal para planear las peregrinaciones “tan necesarias”, denunciaron “la complicidad de los gobiernos del mundo, incluido el de México, que ha sido incapaz de romper relaciones con Israel y pronunciarse con firmeza ante la barbarie”.
En el texto que leyó Mario López Pérez en la catedral, al final de la misa que ofició Víctor Manuel Pérez, las agrupaciones y colectivos puntualizaron que “los pueblos de Chiapas y Palestina compartimos una historia de lucha contra el despojo de nuestros territorios, la violencia sistémica y el terrorismo de estado”.
Expusieron: “así como en Palestina, en Chiapas tenemos miles de personas desplazadas de pueblos originarios, que se ven forzadas a abandonar sus tierras por la inseguridad causada por el crimen organizado, cuyo armamento y capacitación, al igual que el de la policía y el Ejército, es proporcionado por el ente sionista de Israel, como parte de la estrategia de Estados Unidos y potencias imperialistas para mantener en el terror a nuestros pueblos y así sembrar miedo para que impida organizarnos y luchar contra la desigualdad y las injusticias”.
Exigieron al Estado Mexicano “la ruptura de relaciones de todo tipo con el régimen sionista, así como la protección efectiva de la delegación mexicana de la Global Sumud Flotilla ante los ataques israelíes y la promoción ante instancias internacionales de una agenda que promueva la creación de un Estado palestino libre de colonialismo desde el río Jordán hasta el Mar Mediterráneo, cuya soberanía se base en las decisiones del pueblo Palestino. No podemos seguir siendo cómplices del exterminio de un pueblo entero”.