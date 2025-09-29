▲ Tlanchana: La leyenda de nuestras aguas se presentará el 25 y 26 de octubre en el Teatro Esperanza Iris. Foto cortesía Sistema de Teatros de la CDMX

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 8

La leyenda de la Tlanchana, una criatura mitad mujer y mitad sirena, que perdura en el imaginario colectivo en varios poblados del estado de México, “es narrada de manera espectacular con danza, teatro, clown y efectos multimedia, videomapping y hologramas” que recrean una historia donde se unen las raíces culturales con una experiencia inmersiva.

Tlanchana: La leyenda de nuestras aguas, con dirección de Tonatiuh Gómez, tendrá su estreno mundial el 25 y 26 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde se presentará “un ballet mitológico para toda la familia”, con más de 20 artistas en escena provenientes de varios países, así como de varios estados del país; con diseño sonoro y música original compuesta por Abraham Urquiza y Sebastián Hinojosa.

Esta obra “expande los códigos del ballet clásico para incorporar el lenguaje de la danza contemporánea, el teatro ritual, la poesía escénica, el lenguaje clown y las herramientas multimedia. A través del movimiento, la música y la imagen, la historia invita a reflexionar sobre la naturaleza del conflicto y el impacto en el entorno, el uso desmedido de los recursos naturales, la pérdida del equilibrio ecológico y la posibilidad de restauración a través del arte y la memoria”.

La figura de la Tlanchana, dijo en charla el director, encarna la dualidad entre lo sagrado y lo terrenal, entre la armonía y el caos, entre la entrega y el resentimiento: es una guardiana convertida en leyenda temida por el dolor de la memoria.

En la trama, Mitzli, la niña protagonista, representa a las nuevas generaciones. Su viaje onírico, guiado por deidades ancestrales y criaturas míticas, es también el viaje de una sociedad hacia el posible resarcimiento de su pasado y el entorno.

En el montaje “cada escena es una metáfora viva del pasado y el presente, de la abundancia y la sequía, del deterioro y la esperanza, culminando con una puerta al futuro con la creación colectiva de un árbol de la vida como símbolo de la sublimación de la memoria y el agenciamiento para cambiar el rumbo de la historia en la Tierra. Es una obra que transforma la leyenda en mensaje y el arte en una llamada urgente al cuidado del planeta”, puntualizó Tonatiuh Gómez.