Lunes 29 de septiembre de 2025

Zach Bryan rompió el récord de la mayor audiencia con entradas para un concierto en la historia de Estados Unidos al convertirse en el primer artista en actuar en el estadio Michigan en Ann Arbor.

Según el promotor del espectáculo, AEG Presents, el concierto del artista de 29 años del sábado pasado atrajo una asistencia oficial de 112 mil 408 personas.

El récord lo ostentaba anteriormente otro artista country, George Strait, quien actuó ante 110 mil 905 personas en Texas el año pasado. Antes de eso, lo ostentó durante décadas Grateful Dead, tras tocar ante 107 mil 19 personas en Nueva Jersey en 1977.

Ha habido conciertos en Estados Unidos que han atraído a audiencias más grandes, como una actuación de la Filarmónica de Nueva York en Central Park en 1986, que contó con una multitud estimada de 800 mil 000 personas, y el Live 8 en Filadelfia en 2005, en el que se reunieron alrededor de un millón de personas, pero fueron gratuitos y sin necesidad de entradas.

El estadio Michigan es el más grande de Estados Unidos y sede del equipo de fútbol americano universitario de la Universidad de Michigan. Se le conoce como “La Casa Grande”.

Bryan estuvo acompañado por el invitado especial John Mayer y recibió el apoyo de Ryan Bingham y The Texas Gentlemen y Joshua Slone.

Variety informa que el programa también estableció un nuevo récord de ventas de mercancías en una sola noche, al recaudar 5 millones de dólares.