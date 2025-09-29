Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 7
Zach Bryan rompió el récord de la mayor audiencia con entradas para un concierto en la historia de Estados Unidos al convertirse en el primer artista en actuar en el estadio Michigan en Ann Arbor.
Según el promotor del espectáculo, AEG Presents, el concierto del artista de 29 años del sábado pasado atrajo una asistencia oficial de 112 mil 408 personas.
El récord lo ostentaba anteriormente otro artista country, George Strait, quien actuó ante 110 mil 905 personas en Texas el año pasado. Antes de eso, lo ostentó durante décadas Grateful Dead, tras tocar ante 107 mil 19 personas en Nueva Jersey en 1977.
Ha habido conciertos en Estados Unidos que han atraído a audiencias más grandes, como una actuación de la Filarmónica de Nueva York en Central Park en 1986, que contó con una multitud estimada de 800 mil 000 personas, y el Live 8 en Filadelfia en 2005, en el que se reunieron alrededor de un millón de personas, pero fueron gratuitos y sin necesidad de entradas.
El estadio Michigan es el más grande de Estados Unidos y sede del equipo de fútbol americano universitario de la Universidad de Michigan. Se le conoce como “La Casa Grande”.
Bryan estuvo acompañado por el invitado especial John Mayer y recibió el apoyo de Ryan Bingham y The Texas Gentlemen y Joshua Slone.
Variety informa que el programa también estableció un nuevo récord de ventas de mercancías en una sola noche, al recaudar 5 millones de dólares.
A principios de este año, Bryan completó un par de acuerdos musicales por un valor total de 350 millones de dólares.
Fanático de Jack Kerouac
El cantante de Something in the Orange vendió su catálogo editorial a Merrit Group y al mismo tiempo firmó un nuevo e importante contrato con su sello, Warner Records.
En mayo, invirtió parte de ese dinero en comprar la histórica iglesia de San Juan Bautista en Lowell, Massachusetts, para transformarla en el Centro Jack Kerouac.
La iglesia fue donde el autor de En el camino sirvió como monaguillo cuando era niño y donde los dolientes se reunieron para su misa funeral en 1969. Durante mucho tiempo había sido designada como el sitio de un centro cultural dedicado a su obra, pero faltaban fondos hasta que Bryan intervino.
La compra del edificio y el terreno de la iglesia costó alrededor de 3.4 millones de dólares, según el periódico local Lowell Sun.
En un comunicado, Sylvia Cunha, de Jack Kerouac Estate, declaró: “Llevamos varios meses trabajando en este acuerdo con Zach y su equipo. Zach se puso en contacto con nosotros en octubre y, desde el principio, quedó claro que compartía nuestra pasión por honrar el legado de Jack y, al mismo tiempo, crear un espacio dinámico y creativo”.