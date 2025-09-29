▲ El actor Demián Bichir llevaba tiempo buscando una producción en español que lo entusiasmara y la encontró con el proyecto de los hermanos Larraín. Foto Ap

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 7

La serie El dentista lleva a los amantes del misterio y la novela policiaca al puerto de Veracruz en 1889, donde una sucesión de asesinatos de mujeres requiere la investigación de Eduardo Nolasco Black, dentista y pionero forense.

“Antes era fácil salirse con la suya”, dijo Demián Bichir, quien interpreta a Nolasco Black, en una entrevista reciente sobre la manera en la que ocurren las muertes en la serie, sin cámaras ni redes sociales para ayudar a encontrar al asesino.

A Nolasco Black lo buscan por una víctima con una mordedura feroz. Gracias a él conocemos de la ciencia forense a finales del siglo XIX, específicamente de la medicina dental. Desgraciadamente, con la crisis de desapariciones que hay en México y otros países de Latinoamérica, el público puede entender muchos de los conceptos que le enseña a sus alumnos curiosos.

“Les explica la importancia de que la medicina dental forense significa para poder resolver algún misterio, algún crimen”, dijo Bichir. “Sin ninguna duda tiene una enorme correlación con todo lo que vivimos, con toda esta pena que todavía nos aqueja, que nos heredaron evidentemente durante décadas y que estamos en proceso de solucionarla”.

Nolasco Black es viudo y tiene un carácter complicado, no es sólo un buen dentista y maestro, a veces le gusta experimentar con hongos alucinógenos y también le gusta ir a un burdel.

“A mí me parece que es un personaje glorioso, precisamente por eso, porque es absolutamente imperfecto”, dijo el actor. “Y dentro de esto, y en el mismo duelo que viene arrastrando con él, con el que inicia la serie y por qué está sumergido también en esta experimentación con drogas... desde que lo leí me pareció muy rico”.