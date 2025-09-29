Ana Mónica Rodríguez

Inspirada en la historia de la bruja Clementina, juzgada por la Santa Inquisición en el Xochimilco del siglo XVII, Sobrenatural es una experiencia teatral que se desarrolla sobre trajineras y en una chinampa como escenario natural.

La obra, con dramaturgia y dirección de José Luis Huerta, rescata las tradiciones orales y el misticismo prehispánico tras una ardua investigación realizada en el Archivo General de la Nación. Con el subtítulo de Ritos siniestros de las brujas de Xochimilco, esta propuesta, que tendrá funciones del 24 de octubre al 8 de noviembre, inicia en el Embarcadero Salitre, cruza los canales y llegar a escenario lacustre, donde se presenta una atractiva alternativa entre las diversos montajes que se presentarán en la temporada de Día de Muertos.

José Luis Huerta explicó en una charla: “Este espectáculo no sólo ofrece una experiencia teatral de terror, sino que transporta a los espectadores a los oscuros días de la Conquista, cuando las brujas y la hechicería dominaban las tierras de Xochimilco, liderados por la temida Clementina, interpretada por Mónica Quezada”.

Esta obra, que llega a su temporada 13, puntualizó el autor, “es en realidad un viaje inmersivo que combina el patrimonio cultural intangible de México con una narrativa basada en hechos reales. La trama oscila en Clementina, una temida bruja que en 1680 fue juzgada por la Santa Inquisición, donde se entrelaza la cosmovisión, la historia de las mujeres que se convierten en aves de rapiña, chupan la sangre de los niños o se convierten en bolas de fuego”.

En el texto “se muestra el arraigo a Xochimilco, así como a lugares donde se reúnen las brujas, como el volcán del Teuhtli, además del pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, donde se dice que habitan, o bien, las chinampas, donde estas mujeres deambulan. Hay personajes que hemos extraído de la vida real y otros del misticismo prehispánico, como las deidades Cihuacóatl y Mictlantecuhtli”.

Leyendas que erizan la piel

El director enfatizó: “Sobrenatural rescata las tradiciones orales, el sincretismo, la herbolaria y la cosmovisión prehispánica, evocando las leyendas que las abuelas contaban para erizarnos la piel; además, tras una investigación en el Archivo General de la Nación, recreé una atmósfera cargada de misticismo para que los espectadores sean testigos de ritos, transformaciones y una venganza que difumina la línea entre la vida y la muerte”.