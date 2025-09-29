Clara Zepeda

La reunión de este lunes entre los cuatro principales líderes del Congreso de Estados Unidos y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca ha aminorado las probabilidades de que haya un cierre parcial de gobierno para el 1º de octubre.

En vísperas de que expire el financiamiento federal en la principal economía del mundo, se espera que Trump se reúna con Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes; John Thune, líder de la mayoría del Senado, así como el líder demócrata de la Cámara Hakeem Jeffries, y el de la minoría del Senado, Chuck Schumer.

De acuerdo con el mercado regulado de intercambio y predicción Kalshi, la probabilidad del cierre alcanzó 73.8 por ciento el sábado, y este domingo bajó a 56 por ciento.

La convocatoria de Trump a los líderes de ambos partidos es un último intento por destrabar las negociaciones, pero las posturas aún son rígidas: los republicanos exigen aprobar una extensión temporal del financiamiento, mientras los demócratas condicionan su apoyo a concesiones en materia de salud.

El estira y afloja en la discusión del presupuesto del gobierno es habitual y se ha resuelto de último momento en el Congreso, pero ahora, comentaron analistas, la situación luce más complicada.